A Jobbik pártigazgatójával szervezi a baloldal a Mi Hazánk tüntetésének megzavarását

Csütörtök este a Soros Alapítvány mint főtámogató feltüntetésével működő, a balliberális pártok összefogását ernyőszervezetként koordináló Civil Kollégium Alapítványnak a Szövetség u. 35. alatti székházában gyűltek össze a magyarellenes erők Szabó Gábor Jobbik-pártigazgató aktív részvételével, hogy a Mi Hazánk Mozgalom kedd esti, törökszentmiklósi tüntetésének megzavarását egyeztessék. A CKA-székházban felvetették Toroczkai Facebook-oldalának letiltását is, ami később meg is valósult.



Szabó Gábor 2019. március 15-én Dobrevék menetének élén (a kép bal oldalán), a rá jellemző módon szájában lógó cigivel. A képet a Jobbik pártlapja tette közzé

Szabó Gábor nemcsak a csütörtök esti "páholyülésen", hanem pénteken is ott volt a CKA-székházban, sőt információink szerint a múlt héten mind az öt napon volt tanácskozás a ballib pártok és a "civilek" közt. A két fő téma az EP-választás és a Mi Hazánk törökszentmiklósi rendpárti felvonulása volt, mellyel kapcsolatban operatív egyeztetést folytattak, hogy miként mozgósítsanak és zavarják meg a rendezvényt. A "haditerv" részeként felmerült Toroczkai László Facebook-oldalának letiltása is, melyet a befolyásos személyek már el is értek.

Szaszi a pók a hálóban

Szabó Gábor (becenevén Szaszi) egy minden ideológiát kiszolgálni kész technokrata. A párt kezdeti éveiben a legkeményebb antiszemitaként azt hangsúlyozta, hogy amíg ő a pártigazgató, zsidó nemhogy tagként, de még alkalmazottként sem lehet a pártban. Aztán a turulboltos üzlettársa, Szegedi Csanád köpönyegforgatása és egyik napról a másikra nyíltan zsidóvá válása idején az elnökségi vitákban Chanád fő védelmezője lett, ő is gyorsan megváltozott, majd Vona Gábor jobbkezeként vezényelte le a "néppártosodást". A szürke eminenciás Szaszi párton belüli legismertebb mondása, hogy ő a hálón belül a pók, merthogy a szálakat mindig is ő mozgatta.



Szabó Gábor és az USA-ból mozgatott Márki-Zay Péter a hódmezővásárhelyi polgármester-választás eredményváróján. Az ottani mozgósítást is "Szaszi" szervezte

Kuruc.info főhadiszállás

