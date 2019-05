Anyaország :: 2019. május 27. 09:26 ::

"A választás legnagyobb vesztese": volt olyan szavazókör, ahol még a kutyapárt is megelőzte a Jobbikot

A választás legnagyobb vesztese a Jobbik, melyre a választók 6,41 százaléka, 220 ezer ember szavazott. Emlékeztetőül: tavaly áprilisban közel 1,1 millióan választották őket - írja az Index. Megjegyzik: a Jobbik néppártosodása kudarc, a "szélsőséges nacionalista" szavazókat elvitte a szakadár Mi Hazánk, a többi szavazó jelentős részét a Fidesz, a Fidesz-ellenes protesztszavazók egy részét pedig feltehetően a Momentum, rengeteg volt jobbikos szavazó meg egyszerűen otthon maradt. Volt olyan szavazókör, ahol a Jobbikot a Kutyapárt is megelőzte.



"Fogják képviselni"? A többes szám enyhén szólva indokolatlan...

Az LMP 2,18 százalékos eredményéről mindent elmond, hogy közel fél százalékkal a Kétfarkú Kutyapárt mögött végeztek: a párt Szél Bernadett és Hadházy Ákos tavalyi távozásával fémjelzett válsága mostanra a számszerű eredményben is megmutatkozott. A drámaian rossz szereplés akár a párt eltűnésének is a nyitánya lehet, az elnökség azonnal le is mondott . Nem kizárt, hogy a választók közül sokakban csak akkor tudatosodott, hogy a párt meghatározó arcai közül nemigen maradt senki, amikor látták, hogy Szél Bernadett már más párt (a Momentum) mellett kampányol.

A Mi Hazánk elégedett lehet a 3,31 százalékos eredménnyel - jegyzik meg.

Az MSZP és a Párbeszéd közös listájának 6,66 százalékos országos, és 9 százalékos budapesti eredményéről azt írják: várhatóan az eddigieknél is jobban szét fogja zilálni a kiábrándító állapotban lévő szocialista pártot, és egyelőre nem is látszik, hogy miként lennének képesek bármiféle komolyabb vérátömlesztésre – be is jelentették, hogy az elnökség az eredmény dacára sem mond le, és a mandátum sorsáról is majd a jövő héten döntenek. A magyar politikai baloldal évtizedek óta az MSZP és Gyurcsány Ferenc túsza, a vasárnapi eredmények pedig úgy is értelmezhetők, hogy a szavazók már nem bennük látják a jövőt.

Már annak is örültek, hogy még nem szűntek meg

A Jobbik megmaradását nevezte a legnagyobb sikernek a vasárnapi európai parlamenti (EP-) választás estéjén újságíróknak nyilatkozva az ellenzéki párt szóvivője, mondván, "a Fidesz el akart törölni minket a föld színéről", de ez nem sikerült.

Pártja eredményváróján, Budapesten Szilágyi György kijelentette: minden eredménynek örülnek, hiszen a párt létét veszélyeztető időszak volt az elmúlt egy év, "hiszen a Fidesz mindent megtett azért, hogy elsöpörjön minket az útból".

Azt mondta: ha alatta is maradna EP-választási eredményük a tavaly tavasszal, az országgyűlési választáson elértnek,

a legerősebb ellenzéki párt marad a Jobbik.

Íme "a legerősebb ellenzéki párt":

A főbohóc ezek után még a Fidesz képébe akar röhögni



Miután a Jobbik óriási vereséget szenvedett az EP-választáson, Gyöngyösi Márton, a Jobbik frakcióvezetője, egyben a párt EP-listavezetője és Jakab Péter frakcióvezető-helyettes tartott villámgyors sajtótájékoztatót.

Jakab megköszönte mindenkinek, aki a Jobbikot támogatta, szerinte ugyanis ez ma egyáltalán nem veszélytelen dolog. Az ellenzéki politikus ezután megismételte, amit már korábban elmondott, nevezetesen, hogy a párt a legnehezebb évén van túl, ám ennek ellenére a Fidesznek nem sikerült elsöpörnie őket.

"Az önmagában győzelem, hogy a párt él és küzd. Valójában sokkal kevesebben mentek el, mint ahány jobbikos van. Nem hátrálunk, és megújulva térünk vissza az önkormányzati választásokra, ahol a Fidesz képébe fogunk röhögni" – jelentette ki.

Ennyit ért a méregdrága felmérésük

Gyöngyösi Márton szintén köszönetet mondott. Ő is arról beszélt, milyen nehéz volt a Jobbik számára az elmúlt egy év.

De kiemelte: "EP-mandátumot nyert a Jobbik, és a párt alternatívát kínál Orbán Viktorral szemben".

Ezután Gyöngyösi és Jakab megköszönte a részvételt, majd szélsebesen elviharzott, meg sem várták, hogy az újságírók kérdéseket tegyenek fel. Gyöngyösi korábban arról beszélt, hogy a belső méréseik szerint várhatóan 14 százalékot fognak kapni az EP-választáson - jegyzi meg a vergődésükről beszámoló 24.hu.

A hvg tudósítója megjegyzi: