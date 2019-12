Anyaország :: 2019. december 7. 18:03 ::

Kirúgták az NKE-ről a Botka-fúró "kisgazda" zsidót, mert szexistagyanúsan szólt be a Rácz Zsófia-féléknek

Reklám





A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen lezárult a vizsgálat, amely az intézmény egyik oktatójának, dr. Lattmann Tamásnak a közelmúltban a közösségi médiában tett, és nagy sajtónyilvánosságot kapott bejegyzéseivel kapcsolatban indult, olvasható az egyetem közleményében - írja az Index.

Lattman bűne az lehetett, hogy Pikó András 8. kerületi polgármester egy Facebook-bejegyzése alá, amelyben Párkány Eszterről az Alapjogokért Központ kormánypárti elemzőintézet munkatársáról volt szó, a következő kommentet írta:

Az Alapjogokért Központ az a hely, ahol még az alapszakos diplomájukat sem megszerzett “elemzők” osztják az okosságot a propagandamédiában. Igaz, legalább csinosak. Vajon milyen funkcióik vannak még?

A megjegyzés után körbefutott a kormányközeli újságokban, kezdetben a Pesti Srácok írta meg a dolgot "Összeszedte minden „férfiasságát” Pikó és Lattmann, majd megalázták az Alapjogokért Központ elemzőjét, Párkányi Esztert" címen, majd átvette az Origo és más kormánypárti lapok is, erre utalhat a "nagy sajtónyilvánosságot kapott" rész. Ennek az Alapjogokért Központnak a munkatársa volt egyébként Rácz Zsófia is, az a 22 éves joghallgató, akit nemrég neveztek ki család és ifjúságügyi helyettes államtitkárnak.

"A vizsgálat megállapította, hogy ezek a bejegyzések és az általuk közvetített nézetek nem egyeztethetők össze a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által képviselt, az emberi méltósághoz való jogot és a nemek közötti egyenjogúságot tiszteletben tartó értékrenddel – írja a Közszolgálati Egyetem közleménye. – Dr. Lattmann Tamás megnyilvánulása egyetemi polgárhoz méltatlan és elfogadhatatlan, ezért az intézmény vezetése az egyetemi docens közalkalmazotti jogviszonyát a mai napon megszüntette."

Lattman szerint viszont egy későbbi kommentje tisztázta, hogy nem szexuális utalásról volt szó.

Lattmann levélben fordult az egyetem rektorához, amelyben kifogásolja az akkor még csak eljárási szakaszban tartó ügyet lebonyolítását. Valamint véleménye szerint a komment eredeti környezetében olvasva egészen más értelmet nyer. Szerinte ugyanis

az egyéb funkciók alatt a kormánypárti propaganda terjesztésére gondolt.

A rektor Lattmann részére küldött, az érdemtelenségi vizsgálatról szóló leveléből egyébként kiderül, hogy nem csak a fentebb említett kommentet, de egy másik bejegyzést is kifogásol, amelyek alapján a rektor azt a következtetés vonta le, hogy "Párkányi Eszternek külső megjelenésével összefüggésben egyéb „funkciókat" is tulajdonít szerző, amelyeket a munkahelyén be kell töltenie. Ez félreérthetetlenül azt sugalmazza, hogy ő gyakorlatilag testi <> fejében jut szakmai megbecsültséghez."

Lattmann Tamás jogász, részt vett annak a 19 kérdéses sikertelen népszavazásnak a szervezésében, amely a szervezők definíciója szerint az Orbán-rendszer lebontását célozta. Lattman saját bevallása szerint felmerült, mint lehetséges miniszterelnök-jelölt 2016 végén az MSZP, DK, Együtt és PM színeiben, azonban az érintett pártok később cáfolták, hogy felmerült volna Lattmann jelölése.

2018-ban még kisgazdának is felcsapott, hogy gyengítse az akkor még szerinte náci Jobbikot: FKGP-maradvánnyal gyengítené vidéken a Jobbikot a Fidesz - találtak is egy vérbeli kisgazdát, Lattmann Tamás a neve

További kapcsolódók: