Anyaország, Cigánybűnözés :: 2020. május 28. 12:31 ::

Cigányvezetői beismerés: "tény, hogy a felzárkózási folyamatok valahol eddig mindig elakadtak"

Talán ez az egyetlen igaz mondat az egész közleményben, de, ahogy mondani szokták, már ezért megérte.

Magyarország polgárai!

Az Országos Roma Önkormányzat olyan helyzetbe került, amikor minden magyar állampolgárhoz szólnunk kell, hogy értsék az elmúlt néhány nap történéseit, és azok politikai vetületeit!



Agócs János ORÖ-elnök, a beismerés "gazdája"

A Deák téri kettős emberölés kapcsán, szélsőséges nézeteket valló radikális politikai erők, újabb- és újabb támadást intéznek Magyarország minden cigány származású polgára ellen! Nem tudjuk kiknek az érdekeit képviselik ezek az emberek, kik támogatják őket, de a közelmúlt történéseiből következtetni tudunk, hogy egyre jobban erősödik az ellenséges hangulatkeltés az ártatlan roma emberek és a romák többségével szemben. Olvasva a híreket az elkövető származását illetően, amely okot (casus belli-t) teremtett olyan emberek számára, akik valamikor a Jobbik Magyarországért Pártot és Mozgalmat a magyar Parlamentbe juttatták. Végül a parlamenti pártnak terhessé váltak ezek az európaiságot is nélkülöző emberek, akik valószínűleg a" szemet-szemért, fogat-fogért" elvet jobban tudnák képviselni, mint a jelenlegi jogrendet elismerni.

Véleményünk szerint Novák Előd és társai, valamint a pártvezér Toroczkai László hisznek abban, hogy a cigányellenességükkel, a cigányok hátán ők is felküzdhetik magukat a parlamenti képviselők közé, ami már eleve megcsúfolása lenne a parlamenti demokráciának, olyan választókat feltételezve, akik a magyar cigányokat gyűlölik. Reméljük, hogy nem így van. Reméljük, hogy a többség érti ezeknek a provokációknak az okát!

A romáknak is vannak hibái. Ez tény, mint ahogy az is, hogy a felzárkózási folyamatok valahol eddig mindig elakadtak. Többszázezer cigány ember él nehéz körülmények között, belső elnyomókkal is terhelve. Azonban kollektív bűnözőknek beállítani közel egymillió embert, az a bűn. Mint ahogy az is bűn, hogy az egyéni felelősség őszinte kimondása helyett, provokálnak egy egész népcsoportot! Mi nem kiabálunk magyarbűnözést egy-egy jogesetnél, mi elfogadjuk a magyar jogrendet, és az elkövető egyén felelősségre vonásának állami szándékát, bármilyen származású is legyen az ember.

"Csütörtökön 18.00 órától gyülekezünk az Országos Roma Önkormányzat Dohány utcai székháza előtt majd csatlakozunk a szurkolói csoportokhoz, hogy lerójuk kegyeletünket és kifejezzük szolidaritásunkat az elhunyta családjai számára." - mondja Dúró Dóra független parlamenti képviselő, aki ma már egy másik, egy szélsőséges és rasszista eszméket valló párt tagja, nem azé, aki képviselőséget teremtett neki. Egy olyan párté, amelyik nem egy komoly tömegdemonstrációt hirdetett már meg a cigányok ellen, általában hamvába holt ötletekkel, de kitartóan.

Gondolják el a helyzetünket!

A magyarországi cigány származású állampolgárokat képviselő Országos Roma Önkormányzat épülete elé hirdetnek meg egy megemlékezést, rejtve utalva arra, hogy az elkövető roma volt, és hogy a cigányok bűnözők, van "cigánybűnözés".

Persze, ha roma lenne sem lenne jelentősége a származásának. Véleményünk szerint a bűnnek nem színe van, hanem elkövetője, egyéni felelősséggel, amit a bíróság állapít meg, nem pedig néhány politikai érdekember, akik akár mások politikai szolgálatában is állhatnak.

Tudjuk kik hirdetnek "dzsihádot" ellenünk; olyan emberek, akiket még a sajátjaik is megtagadtak és kidobtak a Jobbikból.

A székházunk azonban a cigányok szimbóluma. Nem egy szélsőséges párt politikai játszótere.

Ha nem teszünk semmit, sokan közülünk úgy érezhetik, hogy megtagadják azokat, akiket képviselnünk kell. Felháborodnak, és joggal gondolhatják azt, hogy sokkal radikálisabban kéne a rasszista csoportosulásokkal, szabadcsapatokkal szemben fellépnünk. Ezt várja a Dúró Dóra és a Toroczkai László! Ne bedőljünk a provokációnak, mert ezzel olajat öntenénk az amúgy is cigányellenes tömegek ellenszenvére, ami újabb- és újabb provokációkhoz vezethet. Nem akarunk egy újabb romák sérelmére elkövetett emberölés sorozatot, de nem is félünk senkitől!

Mi is azt mondjuk, elég volt ebből!

Kérjük a radikálisabban gondolkodó roma embertársainkat, hogy ne üljenek fel a provokációnak! Tartsák be a járványügyi szabályokat és maradjanak otthon! Ha jönnek is a szélsőségesek, egy üres székház elé jönnek, aminek az oka nem az, hogy félünk, hanem az, hogy ezekre a helyzetekre ki akarunk dolgozni egy olyan programot, ami működik is.

Politikára, politikával kell válaszolni, nem erőszakkal!

Ma sajtótájékoztatót tartunk. Kérem nézzék meg és döntsék el maguk, hogy jó irányban halad az új roma politika, vagy csak szolgaian követi a megszokott trendeket. Bővebben kifejtjük a cigányellenes provokáció lényegét, ami másodrendű és rangú polgárokká akarja degradálni a magyarországi cigány származású polgárokat!

Addig is kérünk minden magyar állampolgárt, hogy gondolkodjék el! Valóban egy gyűlölködő Magyarországon szeretnének élni? Vagy egy olyan országban, ahol nem a származása, hanem a tehetsége, a munkája és a társadalomban vállalt szerepe alapján ítélik meg az embert?

Mi nem dönthetünk! Önök, igen!

Budapest, 2020.05.28.

Agócs János

elnök

Országos Roma Önkormányzat

