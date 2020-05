A Nemzeti Jogvédő Szolgálat biztosításával tartja meg a cigánybűnözés elleni felvonulását, illetve kegyeleti megemlékezését a Mi Hazánk Mozgalom, mely a belügyminisztert a BRFK álláspontjának felülvizsgálatára és inkább a cigánybűnözőkkel szembeni fellépésre kéri. Amennyiben a helyszínen megjelenőket mégis távozásra szólítják fel, s a közös vonulást a rendőrség nem biztosítja, úgy mindenki egyénileg sétálhat át a Deák téri mécsesgyújtásra, a Kresz szabályainak betartásával - áll a közleményükben.

„Nem engedélyezi a rendőrség a Deák téri kettős gyilkosság miatt szervezett tüntetést” – írta több balliberális médium, miközben a tüntetésről szóló alaphírt pont úgy elhallgatták, mint a Mi Hazánk korábbi megnyilatkozásait. Valójában a rendőrségnek soha nem is kell engedélyeznie a tüntetéseket, azokat pusztán be kell jelenteni, de egy kegyeleti megemlékezésnél még az sem szükséges. „A Budapesti Rendőr-főkapitányság megítélése szerint a tervezett rendezvény a Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó gyűlésnek minősül” – írta most a hatóság, valójában azonban nem, ahogy a keresztállítási rendezvényeinkről is csak tájékoztatni szoktuk a rendőrséget, azokat sem minősítik a Gyt. hatálya alá tartozó gyűlésnek. Ahogy most temetések is tarthatók, ugyanúgy azokhoz köthető kegyeleti megemlékezések is, s ahogy az „eltérő kultúrájúak” szokásait tiszteletben tartja a rendőrség, úgy a mi kegyeleti megemlékezésünk sajátos részleteit is tolerálnia kell.