Anyaország :: 2020. október 14. 20:50 ::

Népszavazást kezdeményez a Mi Hazánk a buzipropaganda köznevelési intézményekből való kitiltásáért

Reklám





– Ügydöntő népszavazást kezdeményez a Mi Hazánk Mozgalom annak érdekében, hogy a köznevelési intézményékből tiltsák ki az LMBTQ-propaganda bármely ágát – jelentette be Toroczkai László, a párt elnöke.

A pártelnök rámutatott, hogy Ásotthalmon már 2016-ban rendeletet alkottak arról, hogy az LMBTQ-propagandát a település valamennyi közintézményéből tiltsák ki.

– Nemcsak Vona Gábor határolódott el akkor ettől a rendeletünktől, hanem a kormánymegbízott asszony is továbbította a Kúriához. Majd az Alkotmánybírsághoz is eljuttatta ezt a rendeletünket. Így végül ketten együttesen úgy döntöttek, hogy meg kell semmisíteni. A küzdelmet azonban, mint ahogy az elmúlt napok és hetek eseményei is mutatják, nem adtuk fel – emlékeztetett Toroczkai.

A radikális jobboldali párt elnöke szerint az elmúlt években a Fidesz-kormány anyagilag támogatta a genderlobbit. Dúró Dóra ráadásul korábban beadott egy határozati javaslatot, melyet mind a Fidesz, mind a balliberális oldal lesöpört az asztalról. Mint fogalmazott, ez a határozati javaslat az LMBTQ-propaganda kitiltását célozta volna az óvodákból és az iskolákból.

– Ki kell jelentenünk, hogy a balliberális oldal támogatja ezt a szexuális aberrációkról szóló propagandát. Ugyanakkor a jelenlegi kormánypárt nemcsak, hogy eltűri, hanem időnként még támogatja is őket. Ezért úgy döntöttünk, hogy ügydöntő, országos népszavazást kezdeményezünk ebben a kérdésben, melynek célja az, hogy olyan törvény szülessen Magyarországon, amely ennek a fajta LMBTQ-propagandának valamennyi formáját kitiltja a köznevelési intézményekből. Ami azt jelenti, nem pusztán a mesekönyvekről beszélünk, melyeket átírtak. Önmagában nem csak erről szól kezdeményezésünk, mert arra is van példa, hogy bújtatott propagandával tömik a gyermekeink fejét. Elviszik például őket színházi előadásokra, de elfelejtik elmondani, hogy a darabban rejtett homoszexuális propaganda lesz látható – összegezte Toroczkai a Magyar Jelen beszámolója szerint.

Korábban írtuk: