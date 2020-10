Anyaország, Tanulmányok :: 2020. október 11. 21:58 ::

Toroczkai: Nincs fontosabb dolgunk, mint mesekönyveket darálni?

Reklám





Nincs. Az a társadalom ugyanis, ahol már az óvodáskorú gyermekeket is az úgynevezett LMBTQI stb. propagandájával fertőzik, belátható időn belül elpusztul. Egyrészt nem lesz képes reprodukálni önmagát, gyermekek ugyanis csak egy nő és egy férfi kapcsolatából tudnak születni, a természetellenes szexuális aberráció terjedése tehát felgyorsítja az egyébként is katasztrofális népességfogyást. Van más oka is annak, hogy ez a propaganda elpusztítja a társadalmat, de erről később.

Ellentétben azzal a hazugsággal, amit ez a propaganda, pontosabban lobbicsoport terjeszt, a nemi eltévelyedés elsősorban nem örökölt, genetikai betegség, hanem leginkább a gyermekkori környezeti hatások miatt alakul ki. A londoni Queen Mary Egyetem és a stockholmi Karolinska Egyetem végezték az eddigi legnagyobb ikervizsgálatot, s kutatásuk azt bizonyítja, hogy a főszerepet a véletlenszerű környezeti tényezők, az egyéni tapasztalatok játsszák, a genetikai háttér szerepe sokkal kisebb, mint azt korábban sejtették. Erről beszélt a napokban Bagdy Emőke, az ismert pszichológusprofesszor is, aki a következőket mondta: „A korai érzékenyítés azért veszélyes, mert a szociális behatások olyan erőteljesek tudnak lenni, hogy megakadályozhatják a szabályozó gén kinyílását vagy módosíthatják azt, ami tovább is örökítődik.”

Az LMBTQI stb. propaganda ráadásul annyira gyors eredményeket hoz, hogy Amerikában, ahol néhány évtizeddel korábban kezdődött az „érzékenyítés”, s ahol már a gyermekeket is évek óta szexuális aberrációval tömik, mára az ilyen „felvilágosításon” átesett korosztálynak már csak a 70 százaléka (!) vallja magát heteroszexuálisnak. Mindez David Shor, a Civis Analytics adatelemző cég kutatásaiból és az UCLA Williams Institute 350 ezer fős országos kutatásából derült ki.

S, ha már itt tartunk, szögezzük le: az is egy különösen aljas trükk, hogy ez a lobbicsoport mindig heteroszexuálisokról és homoszexuálisokról beszél, mintha ez a két normális választási lehetőség lenne. A helyzet ezzel szemben az, hogy a teremtő úgy alkotta meg az embert, hogy egy férfi és egy nő alkot egy egészet. Ez a normális. Minden, ami ettől eltér, az abnormális. Az LMBTQI stb. egyébként sem pusztán homoszexuálist jelent már, ott az alig felfogható, és nehezen követhető transzneműség, queer, pánszexualitás, drag queen stb. Csak idő kérdése, hogy az LMBTQI mikor egészül ki a pedofíliát jelentő „P” betűvel, vagy a zoofíliát szimbolizáló „Z” betűvel, esetleg a nekrofíliát jelentő „N” betűvel, hiszen ezek is csak olyan természetellenes szexuális eltévelyedések, amelyhez a neoliberális felfogás szerint „mindenkinek joga” van. Minden attól függ, hogy a társadalom egészséges immunrendszere, s a politika mit enged meg a mesebeli farkasnak, amely már bejutott a házunkba, és most éppen a gyerekszobát vette célba. Meseország ugyanis valóban mindenkié, ott van benne a gonosz farkas is, a kérdés csak az, hogy hagyjuk-e neki, hogy átvegye az uralmat.

A népességfogyáson túl ugyanis az is kijelenthető, hogy az a társadalom a szó szoros értelmében megbetegszik, ahol ez a deviancia egyre nagyobb teret nyer. Szeret ez az LMBTQI stb. lobbierő az ókori görög vagy római világra hivatkozni, ahol egyre jobban elhatalmasodott a homoszexualitás, de azt már nem teszik hozzá, hogy éppen ez okozta az antik világ vesztét is. Roberto De Mattei professzor, az olasz Nemzeti Kutatótanács vezetője szerint a Római Birodalom bukásához vezetett az, hogy „megfertőzték a rómaiak nagy részét”. Először az ókori görög civilizáció bukott el, aztán a felemelkedő Római Birodalomban kezdett divattá válni a „görög szokásnak” nevezett homoszexualitás, amely néhány évszázad alatt annyira meggyengítette a római társadalmat is, hogy a barbárok könnyen leigázták őket. Hasonló folyamat zajlik jelenleg az úgynevezett nyugati világban is.

Miért csinálunk reklámot ennek a mesekönyvnek?

Visszatérő érv, hogy ha mi nem csinálnánk reklámot az LMBTQ stb. propagandakönyveknek, akkor a kutya se foglalkozna vele. Ez a legnagyobb tévedés. Olyan elképesztő erő áll ugyanis az aberrált csoportok mögött, amely így is, úgy is mindenhova eljuttatja ezt a propagandát. A világ leghatalmasabb pénzemberei, multicégei, bankok, nagykövetségek, az USA, az Európai Bizottság, mind-mind ott állnak e mögött a nemzetközi erő mögött. Az emberek többsége ma már a Facebookon, a YouTube-on, a TikTokon, vagy éppen a Netflixen keresztül látja a világot, ezeken a csatornákon pedig tudatosan, szervezetten ömlik ránk és védtelen gyermekeinkre a deviánspropaganda. A mesekönyv - amely meggondolatlan óvónőkön keresztül bekerülhet az óvodákba is - pedig egy szintlépést jelentett. A vörös vonalat, amelyet nem szabad átlépni – ahogy fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök, miután a Mi Hazánk Mozgalom akciói miatt színvallásra kényszerült.

Apropó, Orbán Viktor és a Fidesz-kormány! Jól hangzott, amit a miniszterelnök Dúró Dóra könyvdarálása után mondott, s az is haladás, hogy a Gyurcsány-kormánnyal ellentétben legalább a Fidesz vezetői nem személyesen nyitják meg a „Pride”-nak nevezett aberrációt ünneplő felvonulást, valójában azonban nem csupán tűrik, hanem támogatják is ezeket a felforgató csoportokat. A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) anyagi támogatásával jelent meg például a szintén homoszexuális propagandát tartalmazó "Vagánybagoly és a harmadik Á" című „mesekönyv” is. A másik beteg és veszélyes „mesekönyvet” kiadó Labrisz Leszbikus Egyesületet is támogató, az aberrált szervezeteket ernyőszervezetként összefogó Magyar LMBT Szövetség (ehhez tartozik a Pride-ot szervező Szivárvány Misszió Alapítvány is) pedig folyamatosan kap anyagi támogatást az Orbán-kormánytól. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2017-ben és 2018-ban több mint 1,6 millió forinttal, a Nemzeti Együttműködési Alapon keresztül pedig összesen 1,8 millió forinttal támogatta 2016-ban az LMBT Szövetséget, amely véleményezhette a Nemzeti Alaptantervet is, miközben közhasznú tevékenységként a köznevelést fogadják el nekik a beszámolójukban.

A legnagyobb LMTQI stb. szervezet, a Háttér Társaság pedig egyenesen a kormány által működtetett Emberi Jogi Kerekasztal tagja, és „érzékenyíthette” a rendőröket és ügyészeket, 2017-ben több száz rendőr és rendőrhallgató számára tarthattak képzést. Őket is támogatja pénzzel is a Fidesz-kormány. 2019-ben a Nemzeti Együttműködési Alaptól, korábban pedig az Emberi Erőforrások Minisztériumától kaptak anyagi támogatást. Az LMBTQ stb. propagandaszervezetek egyik legfőbb kitelepülési helyszínének számító Sziget Fesztivált szintén több százmillió forinttal tömi rendszeresen a Fidesz-kormány.

Ezeknek a magyarországi szervezeteknek a legnagyobb finanszírozói mindazonáltal külföldiek, s nyilván senkit sem lep meg, hogy a Háttér Társaság és a Labrisz vezetője is a CEU-n tanított, kutatott. Főbb szponzoraik az Európai Bizottság, a Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítványok, a Norvég Civil Támogatási Alap, valamint a Nemzetközi Leszbikus, Meleg, Biszexuális, Transz és Interszex Szervezet európai szárnya, az ILGA Europe, de rendszeresen kapnak pénzt a holland, amerikai és a luxemburgi nagykövetségektől, az Erste Bank alapítványától, Magyarországról pedig a MagNet Banktól.

Amennyiben a balliberálisok kerülnének újra hatalomra, akkor nem csupán még több pénzzel támogatnák, hanem egyenesen szélesre tárnák az ajtókat ez előtt a nemzetközi deviáns erő előtt. A Háttér Társaság egyik vezetője, Mocsonaki László a Gyurcsány-kormánytól miniszteri kitüntetést, 2008-ban pedig Emberi Jogokért Emlékplakettet vehetett át az igazságügyi és rendészeti minisztertől. A DK pedig 2012-ben törvényjavaslatot nyújtott be az azonos nemű párok házasságát lehetővé tévő törvény érdekében. A Momentumról és a többiekről már beszélni sem érdemes, ők azok, akik a homoszexualitásnál sem állnának meg, ők vélhetően bármilyen betűvel kiegészítenék az LMBTQI stb. sort.

Mi Ásotthalmon már 2016-ban rendeletet alkottunk a deviánspropaganda tiltása érdekében, jöttek is tüntetni a polgármesteri hivatalunk elé ezeknek a szervezeteknek a tagjai Budapestről, most már legalább azt is tudom, hogy a NEA működési támogatásából fizették a buszuk üzemanyagát. Ünnepelték azt is, hogy az Alkotmánybíróság megsemmisítette a rendeletünket. Mi azonban nem adjuk fel. A Mi Hazánk képviselői törvénymódosításokat adnak be a parlamentben, tüntetünk, akciózunk, népszavazást kezdeményezünk, ha kell, mert Edmund Burke mondása talán sohasem volt még ennyire időszerű: „A gonosz diadalához csak annyi kell, hogy a jók tétlenek maradjanak.”

(A Mi Hazánk-elnök írása a toroczkai.infón jelent meg)