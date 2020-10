Anyaország, Zsidóbűnözés :: 2020. október 22. 18:48 ::

Újabb zsidó tankönyv, újabb hatmillió forintunk - és mellé még egy kis ávósmosdatás is

Hatmillió forinttal támogatta a kormány a zsidó hittankönyvsorozat újabb, a 4. osztályosoknak szóló kötetét - mondta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi goj-zsidó kapcsolatokért felelős államtitkára csütörtökön.



Soltész Miklós a nagykőrösi Rákóczi utcai zsinagógában tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, ha visszagondolnak az elmúlt tíz évre, felidézhetik: azt határozták el, hogy "zsidó és keresztény felekezeteink, a társadalom szerves részeként" minden olyan támogatást kapjanak meg, amely a hitet, a hitből fakadó erkölcsi szükségességet és a hagyományt segít megőrizni és továbbadni a gyerekeknek.

Az elmúlt tíz év közös munkája, hogy eljutottak a negyedik zsidó hittankönyv kiadásához, és támogatják az ötödik megjelenését is - fűzte hozzá az MTI beszámolója szerint.

Az államtitkár kitért arra, hogy '56 évfordulója alkalmából meg kell emlékezni arról is, hogy a forradalom leverése után - mint már korábban is a magyar történelemben - "megpróbálták a zsidó és keresztény embereket szembeállítani egymással, azzal, hogy az eseményeket zsidóellenesnek és antiszemitának bélyegezték". Azt persze "elfelejtette" elmondani, hogy azért volt ilyen olvasata is az eseményeknek, mert szinte a teljes magyarellenes kommunista terrorgépezetet zsidók vezették, inkább a kevés kivétellel próbálta elfedni ezt a köztudott és teljesen nyilvánvaló tényt:

Ennek az ellenkezőjére mutat rá a zsidó származású Szeles Erika története, aki tízes éveinek a közepén vett részt a forradalomban, majd a szovjet intervenció után beállt a vöröskereszthez embereket menteni, és november 7-én halálos lövést kapott. Az ő mártíromsága is a szabadságért folytatott közös küzdelem emléke - mondta Soltész Miklós. Megemlítette az államtitkár Nickelsburg Lászlót, a Baross téri felkelőcsoport parancsnokát is, akit társai tisztelettel neveztek Zsidó Lacinak és Szepesi Mártát, akit a forradalmárok szeretettel emlegettek Zsidó Mártaként. Fontos, hogy ne tagadjuk el közös hőseinket és ne engedjük a szembeállítást - hívta fel a figyelmet az államtitkár.

