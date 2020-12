Anyaország, Koronavírus :: 2020. december 23. 15:10 ::

Orbán: jön a Pintérék által kifejlesztett digitális vakcinaigazolás

Három nap múlva megérkezik a koronavírus elleni első adag oltóanyag Magyarországra - közölte Orbán Viktor miniszterelnök a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs szerdai ülése után a Facebookon megjelent videójában.

"A csata döntő fázisába léptünk" - fogalmazott a kormányfő. Elmondta, az operatív törzs tanácskozásán még egyszer áttekintették és jóváhagyták az oltási tervet.

Az első vakcinákból először az orvosok, az ápolók és a betegek életéért küzdő, intenzív osztályon dolgozók kapnak oltási lehetőséget - közölte Orbán Viktor. Jelezte: később tömeges oltás is kezdődik Magyarországon, ám ennek pontos időpontját még nem tudni, az pedig, hogy milyen vakcinával történik majd, az az EU, illetve a magyar hatóságok által lefolytatott engedélyeztetési eljárásoktól függ.

A kormány mindenkivel egyeztet: nyugati, keleti, amerikai, európai, orosz, kínai és izraeli engedélyeztetésre váró termékekről is tárgyal - tette hozzá.

A miniszterelnök ismét hangsúlyozta, hogy a tömeges oltás önkéntes és ingyenes lesz, egyúttal kérte, hogy aki be akarja oltatni magát, az regisztráljon.

Az operatív törzs ülésén megnézték a vakcinaigazolás digitális verzióját is, amelyet a Belügyminisztérium fejlesztett ki. A kormány ugyanis arra készül, hogy azoknak, akik már védettek, mert beoltatták magukat vagy átestek korábban a fertőzésen, legyen erről egy igazolványuk - fejtette ki Orbán Viktor, megjegyezve, hogy ez összhangban van a digitális útlevél létrehozására vonatkozó uniós törekvéssel.

A kormányfő a tömeges oltás elérhetővé tételéig is arra kérte az embereket, hogy tartsák be a szabályokat, és az ünnepek alatt is vigyázzanak egymásra.

"Ha összefogunk és vigyázunk egymásra, akkor vissza tudjuk szorítani a vírus terjedési sebességét, úgy, ahogy az egyszer már sikerült. Minden élet számít" - zárta szavait a miniszterelnök.

(MTI)