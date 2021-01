A DK-s polgármester mostani feljelentése ráadásul olyan átvilágításra hivatkozik , melyet titkosított, de Novák Előd nyilvánosságra hozta a jelentést, illetve a feljelentése keretében benyújtotta. Ahogy a titkosított átvilágítás közzétételekor felhívta rá a figyelmet a Mi Hazánk politikusa: a szakrendelő főigazgatója a fizetése mellé önmagával „projektvezetésre” is szerződött havi 370 ezer forintért 5 évre úgy, hogy a pofátlan szerződés későbbi felmondása esetén is ki kell fizetni a több mint tízmilliós megbízási díjat. Novák Előd feljelentésében ezen kívül többek közt egy százmilliós prémiummutyira is rávilágított, mely ciklusokon átívelően, a Fidesz és a balliberális pártok által egyhangúan megszavazva folyik.