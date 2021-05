Anyaország :: 2021. május 28. 18:50 ::

A TEK vitte el Tasnádi Pétert

Csoportosan elkövetett önbíráskodással gyanúsították meg a csütörtökön elfogott Tasnádi Pétert és két társát. Egy válófélben lévő jászsági férj kérte „segítségüket”, hogy feleségével bérleti díjat fizettessenek a férj tulajdonában lévő egyik helyiségért. Az őrizetbe vett vállalkozót vélhetően hétvégén viszik a nyomozási bíró elé, ahol letartóztatásáról dönthetnek, írja a Magyar Nemzet.



Tasnádi Péter 2016-ban szabadult legutóbbi büntetéséből, de azóta immár a második büntetőeljárás indult ellene (fotó: MTI)

A Terrorelhárítási Központ egyik felszámoló egysége elfogta tegnap Budapesten Tasnádi Pétert, akit Szolnokra, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányságra vittek, ahol gyanúsítottként hallgatták ki csoportosan elkövetett önbíráskodás megalapozott gyanúja miatt, majd őrizetbe vették. Hétvégén várhatóan vizsgáló bíró elé viszik, aki dönthet a letartóztatásáról. A megyei főkapitányságtól Tasnádiról érdeklődve tegnap még csak annyit tudott meg a lap, hogy

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság csoportosan elkövetett önbíráskodás bűntett gyanúja miatt folytat nyomozást. A megyei rendőr-főkapitányság nyomozói a Terrorelhárítási Központ és a Készenléti Rendőrség munkatársainak közreműködésével a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személyeket fogtak el Budapesten, továbbá ezzel párhuzamosan több helyszínen végeznek nyomozási cselekményeket.

Ma reggel már bővebb tájékoztatást kaptak az ügyről. E szerint a Nemzeti Védelmi Szolgálat feljelentése alapján, csoportosan elkövetett önbíráskodás megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság. A rendelkezésre álló adatok szerint egy jászsági településen élő házaspár között a 2021. januári válásukat követően vagyonjogi vita alakult ki. A nézeteltérést a volt férj úgy kívánta rendezni, hogy egy budapesti személlyel felvette a kapcsolatot, aki több társával és a volt házastárssal együtt a sértett lakcímére ment. Ezt követően rábírták a sértettet arra, hogy a volt férj kizárólagos használatában lévő egyik helyiségéért cserébe havonta készpénzt fizessen.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozói – a Terrorelhárítási Központ és a Készenléti Rendőrség munkatársainak közreműködésével – budapesti helyszíneken elfogták, előállították és csoportosan elkövetett önbíráskodás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgattak ki három személyt. A nyomozó hatóság két terhelt esetében az őrizetbe vételről határozott, akik vonatkozásában előterjesztést tettek letartóztatásuk indítványozására.

Azt egyelőre nem árulták el, hogy Tasnádinak milyen szerepe volt a gyanúsítás szerint az ügyben.

Évtizedek óta a bűn árnyékában

Tasnádi Péter 1991-ben költözött haza külföldről. A PestiSrácok összeállítása szerint nevét hamar összefüggésbe hozták Magyarország egyik szervezett bűnözői csoportosulásával, az úgynevezett váci hetekkel. A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 1992-ben kezdett el nyomozni a maffiavezéreknek kikiáltott hét férfi ellen. A lap emlékeztet: be is gyűjtötték az azóta már kivégzett Prisztás Józsefet és Döcher Györgyöt, valamint L. Pétert, Haris Sándort, Cs. Attilát és Sz. Lajost, de végül csak Tasnádinál állt meg a vád: két év, három évre felfüggesztett börtönbüntetést kapott zsarolás, önbíráskodás, személyi szabadság megsértése és lőfegyverrel való visszaélés miatt.

1999 szeptemberében újra kattant a bilincs Tasnádi csuklóján. A vádak hasonlóak voltak az 1992-es eljáráshoz, de hozzájuk csapták még az adócsalást és a bűnszervezet létrehozása és működtetése vádját is. Ezzel az első maffiaper kezdődött Magyarországon, ám a bíróság sem első, sem másodfokon nem látta bizonyítottnak a súlyos büntetési tételt jelentő maffiavádat, és csak négy és fél éves börtönbüntetést szabtak ki Tasnádira, aki a 983 nap a Fidesz börtönében című könyvében arról panaszkodott, hogy politikai okokból került a vádlottak padjára, és azzal vádolta Pintér Sándor belügyminisztert, hogy egy üzleti konfliktusuk miatt állt bosszút.

Később aztán az „MSZP börtönében” találta magát, mert 2006-ban újabb eljárás indult ellene: többek között azzal is megvádolták a Fenyő-gyilkosság ügyében is tanúvallomást tevő, a médiában is többször szereplő férfit, hogy – a börtönből megszervezve – akarta megöletni volt feleségét és annak élettársát.

Orgazdaság miatt vádlott

Még nem zárult le jogerősen a Tasnádi Péter ellen orgazdaság miatt indult büntetőper, ami 2019-ben kezdődött a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. A korábban súlyos bűncselekmények miatt hosszú éveket börtönben töltő Tasnádit a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) feljelentése alapján még 2017 márciusában vette őrizetbe a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a Budapesti Nyomozó Ügyészség (BNYÜ, ma már Fővárosi Nyomozó Ügyészség). Tasnádit és társait orgazdasággal és okirat-hamisítással gyanúsították meg.

Az ügy lényege, hogy egy ismeretlen személy egy óbudai parkolóból eltulajdonított egy nagy értékű gépjárművet és az autót szállító tehergépkocsit (az együttes értékük negyvenmillió forint). Az ellopott luxusautó egy nagy értékű gépkocsik bérbeadásával foglalkozó cég tulajdonában állt, amelynek vezetője megbízott egy kiterjedt kapcsolatrendszerrel bíró – magánnyomozással is foglalkozó – férfit azzal, hogy sikerdíj ellenében találja meg neki az autót. Ennek során a férfi olyan információhoz jutott, miszerint a gépkocsi eltulajdonításával egy Pest megyei illetőségű férfi hozható összefüggésbe. Erre tekintettel, a vád szerint egy társával felkereste annak családját, és fenyegetéssel rábírták az egyikőjüket arra, hogy árulja el a keresett férfi tartózkodási helyét. A férfit ezt követően megtalálták, aki azonban tagadta, hogy köze lett volna az autólopáshoz. Az autó megtalálásával megbízott, fenyegetőző férfit (negyedrendű vádlott) és társát (harmadrendű vádlott) a fentiek miatt kényszerítés bűntettével vádolta meg az ügyészség – áll a vádiratban, amelyben kitértek arra is, hogy mindeközben az ügy elsőrendű vádlottja tudomást szerzett az ellopott luxusautóról, valamint arról is, hogy a gépkocsit egy, a tulajdonos által megbízott férfi (a fentiek szerint a negyedrendű vádlott) keresi. A vád szerint felkereste, és közölte vele, hogy anyagi ellenszolgáltatásért cserébe az autót vissza tudja hozatni. Mindehhez egy társa és Tasnádi közreműködését kérte, akinek ezért cserébe 500 ezer forintot ígért. Az elsőrendű vádlott és Tasnádi Péter ezután egy találkozó alkalmával a másik félnek azt az ajánlatot tette, hogy az eltulajdonított autót 3 millió 500 ezer forintért szerzik vissza. Az egyeztetések során végül abban állapodtak meg, hogy az eltulajdonított gépkocsi visszaszerzésért 500 ezer forintot kapnak. Az autó átadására 2017. február 19-én került sor Esztergom külterületén.