Anyaország :: 2021. június 3. 21:00 ::

"Végleges törlésre" ítélte a bíróság a Szabó Tímeát kullancsozó cikket - nálunk azért még elérhető marad

"Sajtótörténeti szempontból is érdekes az ítélet, ugyanis nem tudunk olyan esetről, amikor a bíróság egy írás végleges eltörlését szabta volna ki" - örvendezik Jákob Peti barátnőcskéje.

Alább közöljük a teljes bejegyzést, mert olyan vicces olvasni a nácizást, negyvenes évezést és a kiirtandó faj emlegetését... (Más kérdés, hogy mindez persze teljesen alaptalan.)

❗Jogerősen is pert nyertem Orbán kedvenc gyűlöletkeltője, Szikszai Péter és a Magyar Nemzet ellen! A bíróság kimondta: a kormány propagandalapja megsértette az emberi méltósághoz és a jó hírnévhez való jogomat, amikor egy cikkükben „organizmusnak” és „biológiai fegyvernek” neveztek. A kártérítésen túl a bíróság kötelezte a lapot a cikk végleges online eltávolítására, amire tudomásunk szerint még nem volt példa a rendszerváltás óta.

❗A Magyar Nemzet még nem hajtotta végre az ítéletet. Ha ezt a jövő hétig nem teszik meg, végrehajtási eljárást indítok.

⚠️ Talán emlékeztek, hogy tavaly áprilisban megjelent egy cikk a „Zummer Fülöp” álnevet használó propagandagyáros aláírásával „A Szabó Tímea nevű organizmus tudományos jellemzése” címmel. Az írás még a megszokott fideszes tempóhoz képest is túlment minden korábbi gyűlölködésen: a legsötétebb náci időket idéző anyag volt ez, amelyben a gyáva, álnéven fröcsögő propagandamunkás igyekezett a cikkben minden emberi mivoltomtól megfosztani, és olyan állatokhoz hasonlítani (kullancs, baktérium), amelyeket az 1940-es években Hitler és társai használtak előszeretettel a kiirtandó faj leírására.

Első fokon októberben a Fővárosi ❗Törvényszéken megnyertem a pert, és most a Fővárosi Ítélőtábla is nekem adott igazat. Az Ítélőtábla kimondta: A Magyar Nemzet és Szikszai Péter (alias Zummer Fülöp) „olyan nyelvi eszköztárhoz nyúlt, amely egy, a világtörténelemben elítélt ideológia eszköztára volt. Efféle verbális támadás egy sajtóorgánumban nem egyeztethető össze az emberi méltóság tiszteletével.”

❗A bíróság tehát egyetértett velünk abban, hogy a Magyar Nemzet egy náci cikket közölt. Orbán Viktor ezt az írást viszont úgy jutalmazta, hogy tavaly év végén kinevezte Szikszait a Mediaworks Hírcentrum igazgatójának. A kormány nem ad alább a legocsmányabb gyűlöletkeltésnél.

❗ Sajtótörténeti szempontból is érdekes az ítélet, ugyanis nem tudunk olyan esetről, amikor a bíróság egy írás végleges eltörlését szabta volna ki. Az Ítélőtábla az indoklásban a következőket írta: A cikknek „alig van olyan mondata, amely nem lenne jogsértő. Nincs, vagy alig van tehát olyan sajttótörténeti érték, amely a végleges törléssel elveszne. A törlés esetén sem sérti ezért a személyiségi jogok megóvásához fűződő érdek a sajtószabadságot.”

❗Az eltávolításon túl a lapnak 1,3 millió forintos kártérítést kell fizetnie, illetve a Magyar Nemzet online oldalán közzé kell tenniük: „Lapunk megsértette Szabó Tímea emberi méltóságát és jó hírnevét” oly módon, hogy a cikk a honlapon legalább a megjelenés napján 4 órán keresztül a főoldalon görgetés nélkül olvasható legyen.

❗Az Ítélőtábla kötelezte a lapot, hogy cikk miatt 5 napon belül a portálon 24 órán keresztül önálló hírként az eredeti cikk megjelenési helyét linkkel elérhetővé téve a főoldalon „A bíróság emberi méltóságot sértőnek mondta ki 2020. április 21. napján Szabó Tímeát becsmérlő írásunkat” szövegezéssel, majd az eredeti cikk elérhetőségi helyén címként a főoldalon megjelenített megállapítást, s alatta 30 napig az eredeti cikk megjelenésével azonos méretű szöveggel adja ki közleményként a bíróság ítéletének jogsértést megállapító rendelkezését.

❗Az ügynek még nincs vége, jövő héten lesz a Szikszai ellen indított büntetőügyem tárgyalása.

❗Kemény ítéletet hozott most az Ítélőtábla, nyilván tanulságul kellene szolgálnia a közpénzből működő lakájmédiának, de nincsenek illúzióink: ahogy egy ilyen cikk után Orbán „felemelte” Szikszait egy vezető pozícióba, úgy várható a további mocskolódás, a náci időkhöz illő cikkek és kormányzati vélemények megjelenése.

❗Kormányváltás után a legfontosabb feladatunk pontosan az lesz, hogy ezt a gyűlöletet felszámoljuk, az egymás ellen fordított társadalmat újra összebékítsük. Véget kell vetni az állandó háborúskodásnak.

❗Addig is, a kormány tartsa szem előtt: a propagandagyár cikkének jelzői az emberi méltóság sárba tiprásának egyik legszörnyűbb történelmi tragédiájához vezető ideológia jellegzetes elemei. Azt üzeni: az illető nem ember, hanem olyan valaki, akinek a halála kívánatos. Ilyet pedig nem üzenünk egymásnak. Még Orbán Viktor hazugsággyárának berkein belül sem.

➡️ Én a magam részéről tiszta lelkiismerettel és tisztességesen harcolok tovább Orbán elnyomó hatalma ellen.

❗És várom, hogy a Magyar Nemzet végrehajtsa a Fővárosi Ítélőtábla ítéletét!

Kapcsolódó - itt olvasható az írás teljes egészében -: Szabó Tímea még mindig várja a bocsánatkérést, amiért azt írták róla, hogy Lendvai és egy kullancs DNS-éből hozták létre