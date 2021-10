Anyaország :: 2021. október 6. 15:53 ::

Folytatódik a komédia: Karácsony megállapodást szegve bejelentette, hogy "csak előre hajlandó lépni"

Karácsony Gergely rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be szerdán Budapesten, hogy nem visszalép, hanem előre – így fogalmazta meg, hogy a balliberális előválasztáson nem lép vissza a miniszterelnök-jelöltek sorából Márki-Zay Péter javára. Ezután kifejtette, hogy bármelyikük is lesz az ellenzék miniszterelnök-jelöltje, jobb jelölt lesz, mint Orbán Viktor. Ha nem ő lesz az, akkor is támogatja a győztest.



Fotó: Bodnár Patrícia / Index

Karácsony Gergely szerint az ország újraegyesítéséhez béke és igazság kell, túl kell lépni az Orbán-Gyurcsány vetélkedés korszakán, túl kell lépni a hideg polgárháborún. Egyenlőtlen társadalomban nincs stabil alapja a demokráciának – folytatta Karácsony, hozzátéve, hogy új típusú, szociális demokráciát kell létrehozni. Ebben az ügyben és a mostani családtámogatási rendszer megtartásában is van vitája Márki-Zay Péterrel. A főpolgármester kiáll az elszámoltatás és a határon túli magyarok jogai mellett is, arra viszont nem tud garanciát adni, hogy ne a saját programját képviselje.

Nem visszalépek, hanem előre – szögezte le újra, de nyitott arra, hogy szövetségeket építsenek.

Arról is beszélt, hogy az elmúlt időszakban különböző közvélemény-kutatások határozták meg a híreket, de a politika alapvetően politikai, erkölcsi kérdés, és nem matek. Az, hogy uraljuk a pillanatot, a Fidesz politikája, hogy kutatásokból olvassuk ki, hogy mi a helyes és helytelen, szintén a Fidesz politikája.

Szerinte lehet uralni a pillanatot, de ha az ő lejáratására költött összeget más ellen vetik be, akkor megváltozik a helyzet, a néhány százaléknyi különbségek semmit nem jelentenek.

A miniszterelnök-jelölt leszögezte, tartozik a szavazóinak azzal, hogy hatalomtechnikai játszmák miatt nem áldozom be azt, amiben hiszek.

Márki-Zay: Karácsony Gergely joggal aggódik

Márki-Zay Pétert meglepte Karácsony Gergely bejelentése, mert abban állapodtak meg, hogy ma délután 6 órakor folytatják a tárgyalásokat, és holnap állnak a nyilvánosság elé.

Karácsony Gergely most megpróbál kész helyzetet teremteni, az eddigi tárgyalások menetét megszakítva, érthető módon megpróbál engem kész helyzet elé állítani.

A miniszterelnök-jelölt úgy látja, hogy a politikában szokványos lépésről van szó, viszont Karácsony Gergely került kész helyzet elé, az őt megállító villamos közvélemény-kutatások formájában érkezett. (Még egy vasárnapi kampányrendezvényen fogalmazott úgy a Telexnek nyilatkozva, hogy legfeljebb akkor lépne vissza, ha elüti a villamos.)

Hiteles adatok alapján kijelenthető, hogy Karácsony Gergelynek most minimális esélye sincs arra, hogy megverje a második fordulóban Dobrev Klárát és legyőzze Orbán Viktort jövő tavasszal – véli Márki-Zay Péter.

Márki-Zay Péter délelőtt arra kérte Karácsony Gergelyt, hogy ne tegyen elhamarkodott bejelentést, és ő továbbra is tartja magát ahhoz, amit legutóbb megbeszéltek, hogy ő ott lesz a ma 18 órára kitűzött tárgyaláson.

Arra kérem önöket, hogy nyugalommal és megértően fogadják Karácsony Gergely bejelentését. Tudom, hogy a politikai játszmáknak része, az, hogy a másikat kész helyzet elé állítjuk. Mi azonban az országot akarjuk megmenteni Orbán Viktortól.

Márki-Zay Péter hangsúlyozta, hogy Orbán Viktor legyőzését tartja célként a szeme előtt. Ha Karácsony Gergely eltökélt abban, hogy az eddigi megállapodásaink helyett mégis hárman induljunk, a jelen kutatások alapján ennek is bátran elé tudok állni. Ugyanakkor azt is látja, hogy Karácsony Gergellyel szövetségben tudják a legnagyobb eséllyel legyőzni a Dobrev Klárával jelentkező veszélyt, hogy Orbán Viktort nem tudják leváltani.

Záveczéknél mindenképpen a Fidesz nyer

A Závecz Research kutatóintézetet legújabb felmérése szerint az ellenzéki előválasztás második fordulójának fő esélyese Dobrev Klára - függetlenül attól, hogy Karácsony Gergely, vagy Márki-Zay Péter, vagy mindkettőjük ellen kell megmérkőznie. A kutatás szerint a jövő tavaszi választás esélyese a Fidesz.

Dobrevre a DK-sok 67 százaléka biztosan szavazna, a második legtöbben az MSZP támogatói közül (23 százalék) említették biztosra a DK-s jelöltet. A momentumosok közül összesen 16, a jobbikosoknál 20 százalék azok aránya, akik biztosan vagy valószínűleg Dobrevet választanák.

Karácsonyra az MSZP-sek 66 (36 biztosan + 30 valószínűleg), a momentumosok 80 (21+59), a jobbikosok 45 (3+42), a DK-sok 35 (7+28) százaléka szavazna biztosan vagy valószínűleg.

Márki-Zayra az MSZP-sek 44 (20+24), a momentumosok 75 (58+17), a jobbikosok 85 (76+9), illetve a DK-sok 29 (8+21) százaléka szavazna.

Ha Dobrev Klára és Karácsony Gergely maradna versenyben a második fordulóra, akkor a válaszadók 53 százaléka a DK-s jelöltet, 39 százaléka a főpolgármestert támogatná. Ha Márki-Zay indul, akkor 50 százalékon áll Dobrev, 43 százalékon a hódmezővásárhelyi városvezető.

A Závecz arra is kíváncsi volt, már nem csak ellenzékieket kérdezve, hogy kire szavaznának 2022-ben, ha a közös ellenzéki lista élén Dobrev Klára, Márki-Zay Péter vagy Karácsony Gergely állna.

Ha Dobrev vagy Karácsony a csúcsjelölt, mindkét esetben 47 százalék mondta a Fideszt, 39 százalék az ellenzéket. Márki-Zay esetében 45 százalékra csökkent a Fideszt támogatók aránya a válaszadóknál, és 40 százalékra növekedett az ellenzékieké, illetve a bizonytalanok aránya is emelkedett egy százalékkal.

A biztos szavazóknál Dobrev/Karácsony listavezetésével 52 százalékon állna a Fidesz, 43/44 százalékon az ellenzék, Márki-Zay esetében 51 százalékot mutat a fideszesek aránya, 46 százalékot az ellenzékieké.

Ha Karácsony Gergely áll az élen, a momentumosok 64 százaléka szavazna az ellenzéki listára, Dobrev Kláránál csak 54 százalék. A jobbikos bázisból 89 százalékra számíthatna a Karácsony-lista, Dobrevnél ez 61 százalékra csökken. A szocialistáknál nincsenek ekkora eltérések, Dobrevnél 92, Karácsonynál 87 százalékot jelez a felmérés köztük. Ha Márki-Zay Péter a listavezető, a momentumosok 72, a jobbikosok 91, a DK-sok 89, az MSZP-sek 86 százaléka szavazna az ellenzékre.

Dobrev: nem foglalkoztat, hogy lesz-e visszalépés

A harmadik jelölt a Facebookon reagált a fejleményekre:

Nekem az előválasztás nem százalékokról, esélylatolgatásról és taktikázásról szól, hanem arról a történelmi küldetésről, hogy jövő tavasszal legyőzzük Orbán Viktort és rendszerét. Engem csak ez érdekel. Az sem foglalkoztat, hogy lesz-e visszalépés vagy sem. A DK jelöltje hangsúlyozta, hogy a már kiesett és a még versenyben lévő miniszterelnök-jelöltekre is kollégaként, szövetségesként tekint, mert biztos benne, hogy mindenkire szükség lesz a kampányban és a kormányváltás után is.

(Index nyomán)