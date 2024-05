Április 27-én 15 év körüli fiatalok egy csoportja zenét hallgatott, s közben "rap-csatáztak". A 15 éves francia fiatal, Matisse is a fiatalok között volt, s a zenélés közben leszólta a vele egyidős afgán rappelését. Az elkövetőt Rahimnak hívják, afgán állampolgárságú, és Kabulban született. Egyes franciaországi források szerint Matisse "rasszistának értelmezhető megjegyzéseket tett", ámbár ez csak az elkövető álláspontja, a tanúk nem tudták igazolni a "rasszizmust". Az afgán "tinédzser" - ahogy a francia nyelvű sajtó fogalmaz - erre hasonlóan reagált, mint az itthoni színes "fiatalok", s verekedni hívta a francia fiút, aki azonban legyőzte az ifjú sáskát. Érdekességként megemlítendő, hogy amíg a 15 éves afgán gyilkost "tinédzsernek", addig a 15 éves fehér áldozatot "fiatal férfinak" nevezi a franciaországi sajtó.

A megleckéztetett afgán a vereséget követően hazament, s magához vett egy kést. A késsel azonnal visszament a többiekhez, és szíven szúrta a francia fiút. A helyszínre ekkor odaérkezett az afgán anyja is, és lekevert néhány pofont – a földön vérző francia áldozatnak, aki nemsokára belehalt sérüléseibe.

Az afgán gyilkos egyébként nem volt ismeretlen a franciaországi hatóságok előtt. A közösségi médiában Allahra esküdve fenyegetéseket írogató sáska néhány napja már „büntetésképpen” bírósági felügyelet alatt állt, és el volt tiltva a fegyverviseléstől, miután egy fiatalember torkához kést szorítva rabolta el annak mobiltelefonját. Elbeszélések szerint egyébként a kis patkány büszkén kérkedett a "büntetésével". Ezenkívül még egy rablásban vett részt korábban.

Az áldozat családja egyébként ismert a városban, no nem a viselkedésük miatt, mint a beilleszkedni képtelen sáskák klánjai, hanem munkájuk miatt: jó hírnévnek örvendő vendéglőt vezetnek, s fiuk is szakácsnak készült, hogy továbbvigye a családi vállalkozást.

A châteauroux-i ügyészség "szándékos emberölési kísérlet" miatt indított nyomozást. A hatóságok úgy nyilatkoztak a sajtónak, hogy az eseménynek "nincs vallásos háttere, semmi köze az iszlamizmushoz. Ez egy "utcai harc" volt."

Ha eltekintünk attól, hogy a támadó előzőleg Allahra esküdözött , hogy a késével bosszút áll egy másik ügyben, akkor is feltehetnénk a kérdést: ha vallási vetülete nincs is (miért is lenne, ugye...), akkor van-e faji? Az "anya" viselkedése egyértelműen mutatja, hogy semmiféle szánalmat, a legkisebb irgalmat nem tanúsították áldozatuk iránt. A francia hatóságok hiába akarják "egyszerű" utcai harcnak, gyilkosságnak beállítani, mert a tény az, hogy igenis faji és/vagy vallási indítékok mozgatják a beilleszkedni képtelen idegeneket.