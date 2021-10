Anyaország :: 2021. október 7. 20:34 ::

Holnap visszaléphet Karácsony

Órákon át tárgyalt Karácsony Gergely az őt támogató pártok vezetőivel az esetleges visszalépéséről. A hvg úgy tudja, Karácsony vissza fog lépni, és bejelenti, hogy Márki-Zay Pétert támogatja. A döntés azután született meg, hogy a Momentum bejelentette, az előválasztás második fordulójában Márki-Zay Pétert támogatják.

Hivatalosan hírzárlat van az ügyben, de több, egymástól független forrás is erről a fordulatról tájékoztatta a lapot. Cikkük megjelenése után újabb ellenzéki pártból is megerősítették az információt, hogy a főpolgármester kiszáll a versenyből.

A döntést tudomásuk szerint reggel jelenti be. Márki-Zay Péter csütörtök este az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta, hogy pénteken ő is ott lesz Karácsony Gergely bejelentésénél. Elmondta, hogy meghívást kapott az eseményre, és azt is tudja, hogy mit fog mondani Karácsony, de ennél több részletet nem árulhat el.