2021. október 12. 14:42

Ennyi volt a nagy külhoni földvásárlás: "szlovák barátaink" első pisszenésére visszavonulót fújt a kormány

A magyar kormány mégsem hozza létre azt a 400 millió eurós befektetési alapot, amely segítségével a (trianoni) határon túli régiókban akartak mezőgazdasági területeket venni, tájékoztatta a felvidéki Új Szót a szlovák külügyminisztérium.



Orbán Viktor miniszterelnök (j2), Eduard Heger szlovák kormányfő (b2), valamint Hernádi Ádám, Esztergom polgármestere (j) és Eugen Szabó, Párkány polgármestere (b) a Mária Valéria híd átadásának 20. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen Esztergomban 2021. október 11-én (fotó: MTI)

"A magyar külügyi és külgazdasági miniszter, Szijjártó Péter arról tájékoztatott engem, hogy a Magyarország kormánya visszavonta azt a határozatát, amely a környező országokban való földvásárlásról szólt" – mondta Ivan Korčok (SaS-jelölt) szlovák külügyminiszter. A tárcavezető arról is beszélt, mindez a szlovák fél erre vonatkozó kérése után történt. Korčok elmondta, tegnap a témáról tárgyalt Eduard Heger szlovák és Orbán Viktor magyar miniszterelnök.

"Orbán Viktor ma egy levelet küldött Eduard Hegernek, amelyben értesítette őt erről a döntésről" – tette hozzá a szlovák külügyminiszter.

Korčok bízik abban, hogy belátható időn belül a magyar külügyminisztertől választ kapnak azokra kérdéseikre is, hogy Magyarország "milyen célból" vásárolt "szlovákiai" műemléképületeket, illetve a magyar kormány további, "Szlovákia területén" megvalósuló programjairól is tájékoztatást várnak. Elsősorban a "szlovákiai" magyar oktatási célokra és a vállalkozások számára nyújtott magyarországi támogatások részleteit szeretnék megtudni. A szlovák külügyminiszter a két állam közötti párbeszéd fontosságát hangsúlyozta, egyben örül neki, hogy bizonyos kérdéseket már most sikerült tisztázniuk. "Egyben megerősítem, érdekünkben áll, hogy konstruktív párbeszédet folytassunk közös ügyeink témájában olyan további dolgokról, amelyek minket érintenek" – tette hozzá Korčok.

Heger videóüzenetben közölte, Orbán kedden reggel a V4-ek találkozóján személyesen is elmondta neki, a hétfői egyeztetésük után úgy döntött, visszalépnek ettől az intézkedéstől. "Fontosak számára a kétoldalú kapcsolataink" – idézte Orbánt a szlovák miniszterelnök, és egyben üdvözölte a magyar kormányfő döntését.

Korčok még a múlt hét keddi sajtótájékoztatón vetette fel a "Szlovákiába" érkező magyarországi támogatások ügyét Szijjártónak, de annak a 400 millió eurós befektetési alapnak a témáját is megnyitotta, amelyen keresztül a magyar kormány a határon túli régiókban tervez termőföldet venni. A szlovák külügyminiszter többek közt azt nehezményezte, hogy a magyar kormányzat szándékáról nem diplomáciai úton, hanem a sajtóból értesült. Ezzel és a magyar kabinet egyéb "szlovákiai" tevékenységével, így a különböző támogatási rendszerekkel kapcsolatban is azt kérte Budapesttől, hogy az ilyen lépésekről mindig részletesen tájékoztassa a szlovák felet. Korčok hangsúlyozta, az ilyen tevékenységekhez a szlovák fél beleegyezése is szükséges.

Szijjártó megígérte, eleget tesznek a szlovák fél kérésének - és persze nem kért érte semmit cserébe, például az állampolgárság ügyének rendezését.

Korčok a Sme napilap online kiadásában közölt múlt heti interjúban pedig arról beszélt, "nem tudja, mi a célja annak, hogy Magyarország az adófizetőinek a pénzéből szlovákiai mezőgazdasági területeket vásárolna". "Érteni akarom, miért költik erre a közpénzt, de egyelőre nem kaptam választ" – mondta.

A budapesti kormány által "Szlovákiába" adott magyar közpénzről általában szólva pedig arról beszélt, meg kell határozni azt a közös feltételrendszert, amelyben ezek a támogatások megvalósulhatnak. Arra a felvetésre, hogy a magyar kormány által osztott pénzek az MKP és az Összefogás közelében lévő személyekhez kerülnek, Korčok azt mondta, ő is értesült arról, csak a kiválasztottak kapnak ilyen támogatásokat. A két állam közötti, a dotációkra vonatkozó feltételrendszer részeiről a külügyminisztérium annyit mondott, a mechanizmus transzparens lesz.