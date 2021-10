Anyaország, Publicisztika :: 2021. október 18. 20:12 ::

Toroczkai: Márki-Zay nem nemzeti, nem jobboldali, hanem a globalisták legújabb reménysége

A Mi Hazánk elnökének írása a Toroczkai.infóról:

Csak három út van: Várom a vitát Orbán Viktorral és Márki-Zay Péterrel!

Véget ért a balliberális előválasztás, amelyet a demokrácia győzelmeként ünnepel a balliberális média, miközben ennél jobban ritkán tiporják sárba a demokráciát. Történt ugyanis, hogy most azt a Márki-Zay Pétert kiáltották ki lehetséges következő miniszterelnöknek, aki az előválasztás első fordulójában, amikor még valódi verseny volt, mindössze 126 ezer szavazatot kapott.

Ez pedig nyilván nem elég ahhoz, hogy valaki választást nyerjen, és valóban miniszterelnök legyen belőle. Az általa alapított szervezet, a Mindenki Magyarországa Mozgalom támogatottsága mérhetetlen, tagsága láthatatlan, a közvélemény előtt eddig szinte teljesen ismeretlen mozgalom volt. Az öt balliberális jelölt versenyében is csupán a harmadik helyet tudta megszerezni, s valljuk be, az Országházhoz méltatlan produkciókat bemutató Jakab Pétert, a parizerkirályt, valamint a kicsit komolyabb kérdésekkel bármikor lebénítható Fekete-Győr Andrást nem volt igazán nagy teljesítmény maga mögé szorítani. Vakok között félszemű a király.

Az antidemokratikus fordulatot a Momentum hozta, amikor október 7-én némiképp váratlanul bejelentették, hogy beállnak Márki-Zay Péter mögé. Annak ellenére, hogy a Momentum elnöke éppen megbukott, Fekete-Győr András nem tűnt csalódottnak, sőt ugyanolyan lelkesedéssel kampányolt tovább Márki-Zaynak, mint korábban saját magának. A második helyezett, az MZP-t 7 százalékkal megelőző Karácsony Gergely pedig, aki előző nap még azt ismételgette, hogy ő csak akkor lép vissza, ha elüti egy villamos, teljesen érthetetlen módon hirtelen irányt váltott, s nem csupán visszalépett, de ugyancsak kőkeményen beállt MZP mögé kampányolni. Vajon mi történt a színfalak mögött?

Azt tudjuk, hogy kik állnak a Momentum mögött. Fekete-Győr András Párizsban élt, onnan küldték haza azért, hogy elindítsa a Momentumot. Vele párhuzamosan, ugyanebben az időben robbant be a köztudatba a látszólag a semmiből jött mozgalmával Emmanuel Macron, aki aztán Franciaország elnöke lett. Macron és a Momentum az első pillanattól kezdve egy csapathoz tartozott, számos közös fénykép tanúskodik erről, pedig akkoriban a Momentum egy alig ismert, jelentéktelen kis társaság volt. Macron a Rothschild bankháztól érkezett, és a kampányát is jelentős részben ez a nemzetközi bankár-kör finanszírozta. Ugyanez a globalista elit áll a Momentum mögött is, küldtek is a Párizsból hazatérő Fekete-Győr András mellé az USA-ból egy amerikai-magyar kettős állampolgárt, egy vérbeli profit, a később a CEU-melletti tüntetések szervezőjeként ismertté vált Berg Dánielt, hogy ő irányítsa a Momentum külügyi kapcsolatait. A Momentum az Európai Parlamentbe kerülve természetesen az Újítsuk meg Európát (Renew Europe) pártcsaládhoz csatlakozott, amelynek legismertebb vezető alakja Emmanuel Macron, s amely frakció az ALDE csoport utódja. Az ALDE (teljes nevén Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért) vezetője a hírhedten és szélsőségesen liberális anti-európai Guy Verhofstadt, egykori belga miniszterelnök volt. Természetesen Guy Verhofstadt és Emmanuel Macron is a Világgazdasági Fórum vezetőképzőjébe, politikuskeltetőjébe járt fiatalon, így nem meglepő, hogy a most, a koronavírusra hivatkozva kiépítendő új világrend, a Klaus Schwab, a Világgazdasági Fórum elnöke által meghirdetett Great Reset lelkes hívei.

A telefon pedig megérkezett külföldről, és a Momentum tette a dolgát. Fekete-Győr Andrással ugyanaz történt, mint Szájer Józseffel a Fidesznél. Megbukott, de a gazdái gondoskodnak róla. A Momentum elnöke ugyanúgy félreállt, mint Szájer a botránya után, de senkinek sem kell aggódnia értük, jól megfizetik őket csendben, titokban ezután is. A globális urak pedig megtalálták az új, hasznosabb bábot, akit Márki-Zay Péternek hívnak. Igaz, hogy az általa hangoztatott kereszténység semmiképpen sem egyeztethető össze a Momentum kedvenc eseményével, a szexuális devianciákat dicsőítő „pride-dal”, de ez nem számít. Ő is Amerikából jött, és a hódmezővásárhelyi háza előtt már 2018-ban rendszeresen ott parkolt az amerikai nagykövetség gépkocsija, a politikai pályafutását pedig rögtön azzal kezdte, hogy a globális mélyállamot képviselő amerikai diplomatákkal találkozgatott Washingtonban és Budapesten is.

Jött tehát a globalista körök B-terve, a remegő kezű Karácsonyt visszaléptették, a harmatgyenge Fekete-Győr Andrást ejtették, a hatalomért fanatikusan, csillogó szemmel hadakozó Márki-Zay Pétert pedig előléptették. Másnaptól kezdve a balliberális propagandasajtó varázsütésre már nem Dobrevnek, hanem MZP-nek kampányolt, sorra jelentek meg az őt felmagasztaló cikkek, az őt korábban még vesztesnek, de most hirtelen győztesnek mutató „közvélemény-kutatások”. Ettől kezdve a hódmezővásárhelyi polgármesternek állt a zászló, nem Dobrevéknek. Ilyen ez a nemzetközi pénzügyi kör. Nem személyekhez, hanem az érdekükhöz kötődnek. Márki-Zayt is bármikor eldobhatják, félreállíthatják, ha akarják, mögötte a parlamentben nem a saját pártja, hanem a DK, a burkoltan most is Gyurcsány Ferenc feleségét támogató Jobbik, és a többi balliberális párt adja majd a többséget.

S miközben a balliberális sajtó a demokrácia győzelméről beszél, valójában külföldi füstös szobákban a disznófejű nagyúr döntötte el, hogy ki lesz a Mi Hazánk nélküli ellenzék miniszterelnök-jelöltje. Nincs új a nap alatt. Márki-Zay Péter nem nemzeti, nem jobboldali, és legfőképpen nem harmadik út, hanem a globalisták legújabb reménysége, egy igazi trójai faló.

2022-ben három erő fog megütközni egymással. A korrupt, urizáló, a multikat a globalistákhoz hasonlóan kiszolgáló, ám egyre fáradó NER-rendszer, az MZP-vel újra erőre kapó globalista-balliberális oldal, és a harmadik út, az egyetlen Gyurcsány-mentes ellenzéki erő, a Mi Hazánk Mozgalom.

Az Egyetem TV most szervez egy nyilvános vitát, ahol - terveik szerint – Márki-Zay Péterrel ütköztethetem majd az érveimet, a programjainkat. Javasolni fogom a szerkesztőknek, hogy Orbán Viktort is kérjék fel. Remélem, hogy a másik két út, a NER és a globalisták miniszterelnök-jelöltjeinek lesz bátorsága elfogadni a felkérést, és nem bújnak a médiájuk és a kampányaikat finanszírozó pénzeszsákok mögé.

Kapcsolódó: