A Fővárosi Törvényszék szerdai elsőfokú ítélete értelmében a Mediaworks megsértette a Meseország Mindenkié című "mesekönyvet" kiadó Labrisz Leszbikus Egyesület "jó hírnévhez" fűződő személyiségi jogát – közölte a Helsinki Bizottság.

A deviáns egyesület "jó hírnevét" a Mediaworkshöz tartozó Magyar Nemzet egyik írása "sértette meg". A lap október 12-én közölte Németh György írását, amelyben a szociológus-közgazdász azt írta, hogy a

Meseország mindenkié című könyvet a pedofíliához, a Labrisz Leszbikus Egyesületet pedig egy pedofil szervezethez hasonlóan kell megítélnünk. Mert végül is erről van szó.

A gyermekekkel folytatott szexuális aktus vagy az azzal összefüggő magatartás egyike a leginkább megvetett bűnöknek. A pedofíliával akárcsak meggyanúsított személy nem számíthat megbocsátásra sem a társadalomban, sem más bűnelkövetők között a börtönben. A Magyar Nemzet szerzője bármiféle bizonyíték nélkül mégis ezzel vádolta meg a közismert, 22 éve a leszbikusok és más kisebbségek elfogadásáért dolgozó egyesületet, a Labriszt – írja a Helsinki Bizottság. A Labrisz a buzivédő szervezet segítségével perelte be a Magyar Nemzet kiadóját.

A szerdai ítélet indoklása szerint

sem a Meseország mindenkié c. könyvben, sem a felperes tevékenységében nem merült fel pedofília jelensége, arra pedig különösen nem tett még utalást sem [a Labrisz], hogy maga helyeselné vagy legitimálná a gyermekekkel folytatott szexuális aktust. […] a kiadványnak és magának a Labrisznak a pedofíliához hasonlítása olyan súlyosan sértő, indokolatlanul bántó, dehonesztáló, minden alapot nélkülöző vélemény, amelyet [a Labrisznak] nem kell tűrnie, és amely nemcsak hogy alkalmas arra, hogy a társadalmi megítélését hátrányosan érintse, hanem az ténylegesen be is következett.