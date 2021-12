Anyaország :: 2021. december 1. 16:07 ::

Két zsidó tankönyv pénzelése között még Niedermüllertől is megvédi a kormány a hitközséget

Több mint hét és fél millió forinttal támogatta a kormány a zsidó hittankönyvsorozat újabb, az ötödik osztályosoknak szóló kötetét - közölte a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára szerdán, a Szolnoki Galériában tartott sajtótájékoztatón. Soltész Miklós elmondta: a kormány a kötetsorozat következő kiadásait is támogatni fogja.



Fotók: MTI/Mészáros János

Hozzátette: olyan könyveket támogatnak, amelyek értéket jelentenek a gyerekeknek, nem rombolják, hanem építik a lelkivilágukat, a hitbe, a családba, a nemzetbe vetett bizalmukat. Ez a kötetsorozat, amelynek immár az ötödik kötete jelent meg, mindezt erősíti, ráadásul hiánypótló is, hiszen a magyarországi zsidóságnak ilyen jellegű hittankönyve száz éve nem volt - fűzte hozzá.

Megjegyezte: öt-hat év összefogásának, fáradságos munkájának köszönhetően elkészült az ötödik kötet is, amelyet keresztény felekezetű iskolában is lehet forgatni, hiszen az abban szereplő személyek - Sámson, Dávid király, Rúth, Eszter királynő, Dániel, Jób és Jónás - és történetük példaként szolgálhat mindenki számára.

Az államtitkár azt mondta, "nagy küzdelem zajlik most világban" az érték és értéktelen között, a hagyományos, a teremtett világ, valamint az egyházak megőrzése, megmaradása érdekében, a másik oldalról pedig mindennek a pusztításáért. A kötetsorozat támogatásával "az érték mellett tettük le a voksunkat", a teremtett világ mellett - fogalmazott.

Soltész Miklós az MTI-nek azt mondta, Franciaországban és Nyugat-Európa több országában a zsidó- és a keresztényüldözés már mindennapossá vált. Ezek "még megállíthatóak és meg is kell állítanunk" itt, Magyarország határa előtt, de az biztos, hogy "bizonyos szinten már jelen vannak" - jelentette ki.

Elszomorítónak nevezte, hogy Niedermüller Péter (DK), Budapest VII. kerületének polgármestere "elűzhette" a Heti TV zsidó televíziót a kerületből, mert "vele nem szimpatizáló mondatok jelentek meg, de mindez a zsidóságot támadta". Az államtitkár szerint a polgármester a keresztényekről olyan megjegyzéseket, kijelentéseket tett, hogy az már a "keresztényüldözés egyik formája".

Kiemelte: minden egyes ilyen jelenséget vissza kell utasítani, ahogyan a Franciaországban és Nyugat-Európában sok helyen tapasztalható LMBTQ- és genderideológiának a gyermekekre való negatív hatását is. "A gyermekeink, családjaink védelmében az értékeket fontosnak tartókkal - mint amilyen a magyarországi zsidóság is - összefogva mindezeket visszafordítjuk és elutasítjuk" - hangoztatta Soltész Miklós.

Feldmájer Péter, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) közép-magyarországi területi csoportjának elnöke elmondta: az ötödik kötet az ötödik évfolyamnak szól, de minden korábbi könyvnek megvan a maga története. A kötetek a mai kornak megfelelően mutatják be a zsidó vallást. Hozzátette, bíznak abban, hogy a most megjelent ötödiket követni fogja a hatodik, hetedik, nyolcadik kötet is. A pedagógusokat arra biztatta, hogy "keltsék fel a gyerekekben a zsidó vallás iránti tudásszomjat, mert az a magyar kultúra része".

Róna Tamás főrabbi, a tankönyv egyik szerzője szólt arról, hogy júniusban kezdték el a munkát, három hónap alatt elkészült a könyv.

Győri Péter Benjamin, a szolnoki Ökumenikus Lelkészkör vezetője megköszönte a magyar kormánynak, hogy felkarolta ezt a projektet.

Rusvai Károly szolnoki önkormányzati képviselő, a közgyűlés KDNP-frakciójának vezetője hiánypótlónak nevezte a kötetet, és azt mondta, nagyon büszkék a város kulturális központjaként is működő szolnoki zsinagógára, a Szolnoki Galériára.

Az eseményen jelen volt Kállai Mária, a térség fideszes országgyűlési képviselője és Borbás Zoltán, Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés alelnöke.

A Háderech - az út című, ötödikeseknek szóló, 132 oldalas kiadvány szerzői közül Róna Tamás főrabbi mellett jelen volt Galuska László Pál irodalomtörténész, az illusztrációkat készítő Majoros Gyula képzőművész, Csikós György grafikusművész és Mezei Mónika történész, a kötet nyelvi lektora és szerkesztője, míg Vasadi Péter vallástanár Németországból online vett részt az eseményen.

A kiadásért immár másodízben a Mazsihisz közép-magyarországi területi csoportja volt a felelős.

A zsima.hu oldalon található tájékoztatás szerint a könyv tematikája szerint nyolc bibliai hős (Sámson, Dávid király, Rúth, Eszter királynő, Dániel, Jób és Jónás) Tamás rabbival karöltve egy időutazást segítő varázsgyűrűvel barangolja be térben és időben a zsidó nép történetének fontos állomásait, egyben megismerkednek a vallás fontos szegmenseivel. Az egyes fejezeteket - erősítve a tankönyv jelleget - összefoglalók és feladatgyűjtemények zárják le.

