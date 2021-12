Anyaország, Antimagyarizmus :: 2021. december 22. 13:05 ::

Még Gulyás Marcsiékat is megtorlás érte a Facebook részéről a HVIM-mel készített interjú miatt

A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom számára nem volt sem meglepő, sem megdöbbentő, hogy a velünk készült interjú miatt korlátozta a Facebook a Partizán Médiát a felületén, írják közleményükben, alább a folytatás.



Fotó: Ivándi-Szabó Balázs / 24.hu

Számunkra az a meglepő és megdöbbentő, hogy a véleményszabadságra nagyon kényes balliberálisok még ma sem hiszik el, hogy vannak témák, szervezetek, ügyek, amikről még beszélni sem szabad. A HVIM nevét még csak leírni sem szabad a Facebook felületén, mert önmagában a mozgalmunk nevének említése is törlést és tiltást von maga után. Azt azonban a mai napig nem tudhatjuk, hogy a bíróságon bejegyzett, törvényesen működő mozgalmunk miért került a Facebook tiltólistájára. Szervezetünkkel nem áll szóba a techóriás, amely munkánk során így súlyos hátrányba kényszerít minket, hiszen a Facebook-diszkrimináció miatt ifjúsági mozgalomként a fiatalokat nehezebben tudjuk megszólítani, sőt, még az általunk szervezett gyermekprogramokat is, mint például a Gyerekkarácsonyunkat és betlehemezésünket is abszurd módon “gyűlöletkeltőnek” titulálja a közösségi oldal.

A Facebook-diktatúra által megnehezített helyzetünket tovább rontja, hogy a fősodratú média is bojkottál minket. A HVIM-et nem finanszírozza senki, a Partizán Médiával ellentétben nincs lehetőségünk többszázezer euróra pályázni, mégis 20 éve létezünk, és végezzük a küldetésünket önkéntes alapon – ez az igazi csoda.

A Partizán ominózus adásában , a 12 órás felvétel alatt többször is megkaptuk azt a kérdést, hogy mi visszavezetnénk-e a cenzúrát. Nem kell visszavezetni semmit sem, mert a cenzúra valóság. Csak éppen átláthatatlanul, önkényesen, aljas szándékok alapján működik és határozza meg a mindennapi életünket úgy, hogy azok felháborító módon nincsenek összhangban Magyarország és a többi állam törvényeivel, hanem egy magáncég határozza meg azokat.

Természetesen – írjuk már unottan – követeljük mi is a Facebook szabályozását és elvetjük a működési mechanizmusát. Igazából viszont örülünk, hogy, bár akaratunkon kívül, de így is sikerült felhívni a figyelmet arra, hogy a szólás- és véleménynyilvánítási szabadság a mi esetünkben sérül legjobban. Az egyik legelnyomottabb „kisebbség” mi, valódi jobboldaliak vagyunk, akiket különböző megbélyegzések által minden alapvető jogunktól megfosztanak a „politikai korrektség” és a „demokrácia védelmezésének” álcájával.

Kelt: 2021.12.22. Székesfehérvár

A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom vezetőségének nevében:

Barcsa-Turner Gábor (társelnök), Kónyi-Kiss Botond (alelnök)