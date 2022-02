Anyaország, Cigánybűnözés :: 2022. február 16. 16:05 ::

A PTE-n töltött 4 hónapjáról panaszkodik egy amerikai diák - amire végképp nem volt felkészülve, az a "roma kultúra"

A Telex szemlézte egy amerikai diák beszámolóját a Pécsi Tudományegyetemen (PTE) töltött négy hónapjáról. A Brendan nevű fiú a PTE-vel partneri kapcsolatban álló Denveri Egyetemről érkezett tavaly szeptemberben Pécsre. Tapasztalatait részben a Facebook-oldalán osztotta meg (ahonnan valamiért mára törölte), de megírta bővebben is a Denveri Egyetem lapjában a nem túl hízelgő "Külföldi tanulmányok: frusztráció, betegség és csalódás Magyarországon" című cikkben.

Az amerikai egyetemi lapban megjelent cikk hitelességét rögtön erősen csorbítja, hogy a címlapképen nem az egyetem, hanem a pécsi vasúti pályaudvar kissé lerobbant épülete látható, igaz, egy fél mondat erejéig valóban szó van a cikkben a vasútállomásról is. A diák a cikkben azt írja, egész életében arról álmodozott, hogy külföldön, Európában tanuljon, és végül az elvárásai finoman szólva nem találkoztak a valósággal.



Fotó: Brendan McCarthy



Az egyetem Boszorkány úti kollégiuma (fotó: PTE)

A hallgató tavaly szeptemberben érkezett Pécsre. A kollégiumba belépve rögtön sokkolta "a rideg, régi épület", amelyben állítása szerint nem volt megfelelően működő vízvezeték és áram. Leírása szerint a vécéket nem lehetett rendesen lehúzni, a lámpák villogtak, bogarak másztak a mennyezeten, nem volt internet. A kollégiumban két alig működő mosógép jutott 800 emberre. (A dolog azért érdekes, mert nem egy teljesen elhanyagolt és régi egyetemi kollégiumról van szó, hanem az eredetileg a hetvenes években épített Boszorkány úti kollégiumról, amely 2008-ban teljes felújításon esett át.)

Órákig kellett sorban állnia, hogy bejelentkezhessen az egyetlen angolul beszélő munkatársnál, írta a cikkben. Külön részt szentelt a bonyolult adminisztrációnak. Öt időpontot kellett egyeztetnie öt irodában, öt papírt elhoznia, hogy igényelhessen diákigazolványt, ami végül egy papírlap volt. Mint írta, a kollégiumban éjszakánként többször is felébredtek a tűzjelzőre. A csak magyarul beszélő személyzet benyitott a szobáikba, és észszerűtlen időpontokban, például szombat reggel 8 órakor végeztek takarítást. Egyszer arra ébredt, hogy a személyzet egyik tagja az ágyára állt, és egy felmosórongyot mutatott az arcába.

Az ott dolgozók angoltudásáról sem volt túl jó véleménnyel az amerikai diák. Mint írta, hiába van 4500 külföldi hallgató a Pécsi Tudományegyetemen, a személyzet angol nyelvtudása hiányos, és a professzorai sem tudtak jól angolul, nehezen találták a szavakat. Az amerikai diák külön kiemelte, hogy az egyik professzor naponta azzal szólt rá a hallgatókra, hogy "kuss legyen" (shut up). Nem tetszett neki az sem, hogy az osztályzatokat csak a félév végén adták ki, így a távozásáig fogalma sem volt arról, hogyan teljesítette a feladatait. Ez az amerikai és a nem angolszász rendszerű európai egyetemi oktatás alapvető különbségéből fakadhat.

Nem volt tisztában a környék "roma kultúrájával"

A cikk nagyobb részét azonban az teszi ki, hogy a diák a Magyarországon töltött négy hónap alatt szinte végig beteg volt. Három hónapon át arcüreggyulladással küzdött, hörghurutja lett, torokgyulladása, és kétszer volt mandulagyulladása. Hónapokig betegen feküdt az ágyban, állítása szerint az átélt élményektől 9,5 kilót fogyott, és étkezési zavara alakult ki.

Bár az egyetemen voltak orvosok, ő úgy tapasztalta, hogy sem ő, sem általában a diákok nem jutnak megfelelő orvosi ellátáshoz. Többször ezért Budapestre utazott magánorvosokhoz, és ott íratott fel magának antibiotikumot. Az amerikai hallgató annak a kelet-európai báját sem tudta értékelni, hogy az egyik orvos az iPhone-ja zseblámpáját használta a vizsgálathoz, majd azt mondta, ő nem fül-orr-gégész, forduljon szakemberhez. A diák a Covidot is elkapta Magyarországon, ami biztosan nem tette szebbé a napjait. Cikkében kritizálta azt is, hogy 2021 őszén nem vezettek be online oktatást az egyetemen, a termek így "a kórokozók szaporodóhelyeivé váltak, a folyamatos köhögés, hörgés és tüsszögés mellett nehéz volt koncentrálni a teremben".

Az már nem az egyetemet érinti, hogy a diák nem találta jónak a közbiztonságot sem Pécsen. Leírása szerint egy helyi banda két külföldi diákcsoportot is megtámadott közel a kollégiumhoz. Egy törött állkapocs, monokli és egy törött orr lett az eredmény (erről az esetről a magyar sajtó is beszámolt ). Az amerikai diák azt írta: nem volt tisztában a környék "roma kultúrájával", félt a tömegközlekedési eszközökön, a vasútállomás környékén és a városközponton kívüli sétáktól.

PTE: vannak fejlesztendő területek, de jók az értékelések

A Telex megkereste az ügyben a Pécsi Tudományegyetemet. Válaszuk: