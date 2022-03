A magyar diplomácia vezetője címére megfogalmazott kritikát Oleg Nikolenko ukrán külügyi szóvivő mondta el a Radio Szvoboda adásában. Közlése szerint remélik, hogy a közös európai béke érdekében Magyarország mint Ukrajna közvetlen szomszédja felül fogja vizsgálni az álláspontját – közölte a KárpátHír.

Ugyanis most nemcsak az ukrán nép érdekeiről és biztonságáról van szó, hanem azokról az európai eszmékről is, amelyekre a magyar társadalom is épült.