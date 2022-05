Anyaország :: 2022. május 9. 22:05 ::

Átadták az 5G hálózatok mérésére szolgáló labort az Óbudai Egyetemen

Átadták az Óbudai Egyetem, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, és a Vodafone Magyarország együttműködésében kialakított, 5G hálózatok mérésére szolgáló laboratóriumot hétfőn Budapesten.

Szabó Hedvig, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatója kiemelte: két éve indult a Nemzeti laboratóriumok létrehozását célzó kormányzati program. Ez a speciális projekt az 5G-t helyezi a fókuszba, mivel a következő évtized legfontosabb kérdése a biztonsági kihívásoknak való megfelelés.

Olyan kutatásokat, innovációkat indítanak el, amelyek a mindennapi életben hasznosíthatóak lesznek, és a biztonságot szolgálják. A tudományos hátteret az Óbudai Egyetem biztosítja, az iparági partnereik a Vodafone és a Nokia - ismertette.

A szervezetek két éve dolgoznak már együtt, az eredmények az egész ország és társadalom érdekét szolgálják. A laboratórium átadása a kutatások végrehajtását szolgáló infrastruktúra része, az eddigi eredményeik ezen már túlmutatnak - mondta.

Rácz Ervin, az Óbudai Egyetem rektorhelyettese arról beszélt, eddig is sokat tettek azért, hogy a diplomásaik piacképes tudást szerezzenek. A k+f, tudományos tevékenység, nemzetközivé válás vagy az ipari kapcsolatok területén terveznek továbblépni, és a régió meghatározó műszaki egyetemévé válni.

Hozzátette: a most átadott 5G laboratóriummal és az infrastruktúrával az egyetem tovább erősíti a gyakorlatorientált képzését, és bővülnek a kutatási lehetőségek is. Emlékeztetett: 2017-ben az egyetemen 4G labort avattak, most az új, 5G laborral tartják magukat az élvonalban.

Orbán Anita, a Vodafone Magyarország Zrt. vezérigazgató-helyettese arról tájékoztatott, hogy a cég biztosítja a privát hálózatot az egyetem részére. Hozzátette: partnerségük első mérföldköve a Vodafone 4G labor felállítása volt a Híradástechnikai Intézet számára. Céljuk már a kezdetektől egyértelmű volt: a mérnökhallgatók gyakorlati tudásának gyarapítása, annak érdekében, hogy versenyképes szakmai ismeretekkel kerüljenek ki a munkaerőpiacra.

Lázár Zoltán, a Nokia Enterprise Magyarország üzletágvezetője arról beszélt, hogy a közös projekt - amelyben iparági partnerkét vesznek részt - hasznos a tudomány és az ipar számára egyaránt, abban kiemelten fontos a biztonság és a hálózatok védelme.

A projekt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatásával a Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése elnevezésű programban valósul meg.

(MTI)