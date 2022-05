Anyaország :: 2022. május 27. 22:28 ::

Orbán Johnsonnak: Magyarország az energiaellátása nem lehet szerencsejáték terepe

Telefonon tárgyalt Boris Johnson brit kormányfővel Orbán Viktor miniszterelnök péntek este - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

Elmondta: a két vezető áttekintette az ukrajnai helyzetet, melyet mindketten aggasztónak tartanak.

Orbán Viktor megerősítette: Magyarország, ahogy eddig is, a továbbiakban is készen áll, hogy részese legyen az Európai Unió háború elleni erőfeszítéseinek. Ugyanakkor kiállt amellett, hogy Magyarország az energiaellátását nem fogja kockára tenni, ez nem lehet sem szerencsejáték, sem kísérletezés terepe. Ezért mielőtt bármilyen energiával kapcsolatos szankció kerülne az asztalra, előbb megoldásokat kell találni az uniós tagállamok aggályaira - ismertette Havasi Bertalan, hozzátéve: Orbán Viktor és Boris Johnson megállapodtak abban, hogy továbbra is szoros kapcsolatban maradnak egymással.

(MTI)