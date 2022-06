Anyaország, Cigánybűnözés :: 2022. június 17. 21:24 ::

Újra börtönben Pénzes Henrietta gyilkosa - egy évet volt szabadlábon

Alig egy évet volt szabadlábon, újra börtönben ül Pénzes Henrietta gyilkosa, írja a Délmagyar. A Muki becenevű "K." András a családját fenyegette meg életveszélyesen, ezért került újra rácsok mögé.

A lap úgy tudja, a rendőrök a szabadulása után is figyelték a cigányt, és az utánkövetéskor derült ki, hogy zaklatja a rokonait. Hogy meddig marad a rácsok mögött, egyelőre nem tudni.



Fotó: Németh György / MTI

Emlékezetes: első fokon a Csongrád Megyei Főügyészség, másodfokon a Fellebbviteli Főügyészség is a bűncselekmény elkövetésekor még csak 15 éves, makói K. Andrást vádolta meg a különös kegyetlenséggel, aljas indokból elkövetett emberöléssel. A fiatal gyilkost 2007 novemberében ítélték el jogerősen a Szegedi Ítélőtáblán. A táblabíróság szerint erőszakos közösülés és kifosztás miatt is felelnie kellett, mert az erőszak után elvette a lány gyűrűit és telefonját. Az ítélőtábla a lehető legsúlyosabb büntetést szabta ki, de így is csak 15 évet kapott, ami egy évvel több, mint az első fokon eljáró, akkor még Csongrád Megyei Bíróság ítélete.

