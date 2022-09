Anyaország :: 2022. szeptember 14. 16:03 ::

Huszonkilenc évvel ezelőtti emberölés ügyében indult eljárás Kecskeméten

Egy huszonkilenc évvel ezelőtt különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés feltételezett tetteseit találták meg a Bács-Kiskun megyei rendőrök - jelentették be szerdán Kecskeméten. Az elkövetők a lakást a jelenlegi adatok szerint több százezer forint készpénzzel hagyták el.

Kovács Gábor, a megyei rendőr-főkapitányság bűnügyi osztályának vezetője sajtótájékoztatón elmondta: 1993 őszén nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel öltek meg egy egyedülálló, özvegy nőt Soltvadkerten.

Az ügyben két évvel ezelőtt újították fel a nyomozást, számos közvetett tanút hallgattak ki, és DNS-vizsgálattal azonosítottak két, a bűncselekmény elkövetésekor még csak 22 éves román állampolgárt - ismertette.

Az egyik gyanúsítottat, egy nőt - bűnügyi jogsegély útján, nemzetközi elfogatóparancs alapján - májusban vették át a román igazságügyi szervektől. Férfi társát - aki más bűncselekmények miatt jogerős börtönbüntetését töltötte Romániában - ideiglenesen, az eljárás lefolytatásának idejére augusztusban hozták át Magyarországra - tette hozzá. Mindkét elkövetőt gyanúsítottként hallgatták ki, és letartóztatásban várják a büntetőeljárás végét.

Bogdány Gyula, a főkapitányság bűnügyi osztályvezető-helyettese felidézte: az idős nőt 1993. szeptember 30-án este Soltvadkerten egy családi házban ölték meg. A helyszín alapján azt már akkor meg lehetett állapítani, hogy ismerte későbbi gyilkosait, ezért a támadás váratlanul érte. Az asszony sokáig szenvedett, mire belehalt sérüléseibe; halálát másnap reggel a szomszédok fedezték fel.

Az ügy felderítése során "került a nyomozók látókörébe" egy Romániából érkezett fiatal pár, amelynek tagjai a sértettnél alkalmi munkát vállaltak, a bűncselekmény után pedig rögtön haza is utaztak - fogalmazott.

Bogdány Gyula felidézte: a következő évben, 1994-ben a Pest megyei Bugyin hasonló emberölés történt. Az ügyben viszonylag gyorsan sikerült azonosítani egy szintén román párt. Az álnevet használó férfi és nő alkalmi munkát vállalt a településen, majd a bűncselekmény után ugyancsak azonnal távozott az országból. Az ügyben a magyarországi büntetőeljárást 1996-ban megszüntették. Romániában az 1999 és 2002 között zajló eljárásban meghallgatták az akkor már házaspár mindkét tagját, és beszerezték a genetikai mintájukat is.

A helyszínen hagyott cigarettacsikken megtalált DNS lett az egyik fontos bizonyítéka a soltvadkerti emberölés ügyében 2020 szeptemberében újra megindított büntetőeljárásnak, annak segítségével sikerült végül azonosítani a férfi elkövetőt.

Az osztályvezető-helyettes azt mondta, hogy a csikket korábban már sikerült az elkövetőhöz kötni, "de az elkövetés idejét nem sikerült ezzel összhangba hozni".

Bogdány Gyula hangsúlyozta: számos adat és bizonyíték állt rendelkezésre az elmúlt csaknem három évtizedben, és ezeknek az átrendezése, újbóli értelmezése vezetett ahhoz, hogy a korabeli gyanút megalapozott gyanúvá lehetett formálni. Újdonság, új bizonyíték nem merült fel az ügyben. A Bács-Kiskun megyei rendőrök kitartó munkájának, valamint a technikai eszközök és lehetőségek fejlődésének köszönhetően sikerült azonosítani a feltételezett elkövetőket, a már 51 éves nőt és férfit.

Az osztályvezető-helyettes hozzátette: a román pár mára már elvált. Az 1994-es gyilkosságban csak a férfit találták bűnösnek, emiatt 16 év szabadságvesztésre ítélték, amelyből 13 év után szabadult, de egy újabb bűncselekmény miatt később ismét börtönbe került.

A nő kihallgatásakor elismerte, hogy 1993. szeptember 30-án este ott volt az idős nőnél, de tagadta, hogy részt vett az özvegy megölésében.

Bogdány Gyula szerint a férfi gyakorlatilag kiegészítette a nő vallomását, és "értékes részletekkel szolgált" a történésekről.

A Petőfi Népe című megyei lap az esetről 29 évvel ezelőtt, a boncolás eredményét közölve azt írta, hogy agyroncsolódás okozta a soltvadkerti nő halálát, akit vérbe fagyva talált meg az egyik szomszédja. Azt is közölték, hogy az idős, beteges asszonyról többen is tudhatták, hogy pénzhez jutott, így azok a napszámosok is, akiket szüretelni hívott. "Soltvadkerten köztudott, hogy Romániából nagy számban érkeztek vendégmunkások a gazdákhoz, és nem kizárt az sem, hogy közülük is alkalmazott az elmúlt hetek során néhány személyt" az elhunyt nő - írta akkor a napilap.

(MTI)