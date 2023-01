Anyaország :: 2023. január 2. 12:30 ::

Kivezettetnék az élelmiszerárstopot is

Az élelmiszerárstop kivezetésére kéri a kormányt a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség, mivel szerintük az intézkedés nem érte el a célját, sőt. A hatósági ár okozta nyomás miatt 2022-ben négyezer üzlet zárhatott be.



Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Az élelmiszerárstop alá eső termékeket 2021. október 15-ei árakon kell tartaniuk a boltoknak, ez azonban a háború, az aszály és az energiaárak emelkedése miatt komoly pluszterheket jelent a kereskedőknek. A Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség ezért az árstop azonnali megszüntetését szorgalmazza.

Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára elmondta, hogy az árstop okozta nyomás miatt az egyik 19. kerületi áruházban lévő élelmiszerbolt végleg bezárt, amely a magyar kereskedők egyik zászlóshajója volt.

Nagyon komoly kezdeményező tárgyalásokat szeretnénk a kormánnyal e tekintetben, a döntéshozókkal elérni, mert nem tartható már április 30-ig sem ez a nyomás, ez a veszteség. Úgy gondoljuk, hogy miután nem ért célt maga az intézkedés, nem mérsékelte az inflációt az élelmiszerek tekintetében, kérjük a kormányt, hogy ezt a lehető legrövidebb időn belül vezesse ki – fogalmazott a főtitkár.

A kereskedőknek nagy terhet jelent az ársapka, mivel a beszerzési és a fogyasztói ár közötti különbözetet nekik kell kifizetniük. Ráadásul az árstopos termékekre továbbra is nagy a kereslet – erről Fodor Attila, a CBA kommunikációs igazgatója beszélt az ATV Híradónak. Hozzátette, hogy még az árstop bevezetésének az elején nem is volt olyan nagymértékű ez a nyomás, de ahogy gyakorlatilag telnek-múlnak a hónapok, egyre nagyobb az igénytöbblet.

Az igazgató úgy véli, a legnehezebb helyzetben a vidéken működő kis és családi vállalkozások vannak, hiszen a nagy üzletláncok szét tudják osztani a több ezer termékükön az árstop okozta veszteségeket, a kisboltok viszont nem.

A tavalyi első félévben több mint kettőezer kiskereskedelmi bolt zárt be, a második félévben minden bizonnyal folytatódott ez a kedvezőtlen tendencia, tehát tavaly akár több mint négyezer kisbolt is bezárhatott – nyilatkozta Hornyák József, a Portfólió makroelemzője a Híradónak, aki azt is elmondta, hogy kedvező változás idén sem várható, mivel a szakértők 2023-ban az eddiginél is magasabb inflációt jósolnak.

(Index)