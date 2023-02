Anyaország :: 2023. február 16. 17:07 ::

Schadl: szájba b@szom az ügyészt!

Schadl György letartóztatása után telefonon utasította feleségét és apját, hogy rejtsék el értéktárgyaikat. Ezt ők megtették, de lebuktak, ezért a rendőrség házkutatást tartott náluk. Az eset után a házaspár kétszer is beszélt telefonon, Schadlné rendkívül kiakadt, férje pedig feltette a kérdést: ha ő rohad a börtönben, akkor miért van lebaszva még a kint történtekért is?



A történet ott kezdődött, hogy 2021. november 5-én a ferihegyi repülőtéren letartóztatták Schadl Györgyöt, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnökét. A hatóságok Schadlt egy sor bűncselekménnyel vádolják, az ügy lényege, hogy azt feltételezik: befolyásával visszaélve maffiaszerű korrupciós hálózatot épített ki a végrehajtók között.

A letartóztatás után Schadlék házában házkutatást tartottak, de első körben nem foglaltak le semmit. Később Schadl telefonált a börtönből, hogy rábírja apját és feleségét, azok rejtsék el értékeiket. Ők 2022. január 4-én széfet béreltek a Bartók Béla úti OTP-fiókban, ahol 110 millió forint értékű ékszert helyeztek letétbe. Schadl feleségét azóta emiatt különösen nagy értékre elkövetett pénzmosással vádolják, de az asszonnyal szemben egy másik ügyben is vizsgálódik az ügyészség. Utóbbiban az derült ki, hogy Schadl-Baranyai Helga végrehajtóként egyszer úgy árvereztetett el egy 450 milliós villát 38 millió forintért, hogy egy évvel visszadátumozta a végrehajtás-árverési eljárást, kijátszva egy bírósági döntést.

Most a Telex birtokába jutott két, 2022. március 2-án készült hangfelvétel, amelyeken a Schadl házaspár telefonbeszélgetései hallhatók (az egyiket részben nyilvánosságra hozta már korábban a Blikk). Schadl György itt már a börtönben ült, valamiért abban a hitben, hogy néhány hónapon belül ki fogják engedni. A telefonbeszélgetés előzménye, hogy az ügyészség rájött, hogy Schadl apja és felesége elrejtették a náluk lévő értéktárgyakat, ezért az első házkutatás után a rendőrség másodszor is kiszállt a családi házhoz.

Baranyai: Halló!

Schadl: Szia babám!

B: Szia!

Sch: Na, mi van?

B: Nem szeretek reggel hatkor a készenléti rendőrségre ébredni.

Sch: Na, mi történt már megint?

B: Reggel hatkor már itt voltak.

Sch: És mit akartak?

B: Házkutatás volt megint.

Sch: Mit kerestek?

B: Pénzt, nagyobb értékű vagyontárgyakat, ékszereket, ilyesmit.

Sch: Beszarok bazdmeg! És mit találtak?

B: Nem foglaltak le semmit.

Sch: És milyen ügyben? Az én ügyemben jöttek ki már megint?

B: Igen.

[...]

Sch: És mit mondtak, minek jönnek? Én börtönben vagyok, viszonylag nehezen tudok pénzt odarakni, nem?

B: Hogy amit láttak a házkutatásnál, azokat akarták elvinni.

Sch: De nincs meg?

B: De megvan.

Sch: Mi van meg?

B: Itt nem volt meg.

Sch: Hát akkor?

B: Szívem, fejezzük be ezt a beszélgetést légy szíves. [...] Reggel hatkor erre ébredtem.

Sch: Ne engem basszál le, szívem! Tényleg engem szúrsz le ezért is?

B: Nem ezért szúrlak le. Nem tudod, hogy mindennap mit kell átélnem itt kint.

Sch: Most mit mondjak, szívem? Itt rohadok a börtönben, és én vagyok lebaszva ezért is!?

A rendőrök tehát azokat a nagy értékű vagyontárgyakat keresték a házban, amelyeket az első házkutatásnál még ott láttak, de amelyeket azóta a széfbe rejtettek. Ahogy Schadl-Baranyai mondja: ezeket második alkalommal már nem találták ott. A beszélgetés nemsokára véget ér.

Ha nem foglalták le elsőre, miért ne lehetne elrejteni?

Délután Schadl megint hívogatni kezdi a feleségét, aki három órán keresztül nem veszi fel a telefont. Hat után végül felveszi, majd megmagyarázza, miért nem válaszolt. A beszélgetés így alakul:

Schadl: De szívem, ilyet ne csinálj, hogy három óráig hívlak és nem veszed föl!

Baranyai: De most egy kicsit összeszedem magam, nem akarom, hogy ezt hallgasd!

Sch: Hát mondom, egy kicsit próbáld könnyedebben venni a dolgot! Nem tudok mást mondani.

B: Jó.

Sch: Megvagy, dolgozol, te kint vagy, neked megvannak a barátaid, kint vannak a rokonaid. Neked nem veszik el semmidet, gondolj erre! Nem tudok mást mondani. Mondom, nem téged basztak meg, hanem engem. Most szívem, nekem az életem egy forintot nem ér, ha egy kicsit reálisan nézem.

B: Ez nem igaz amúgy, szívem.

Sch: Hát hogy ne lenne már igaz, kérlek!

B: De mindenhonnan újra lehet kezdeni.

Sch: Én azt mondom, hogy az én szituációmban hogy éreznéd magad? Gondolj arra, hogy mindig van út lefelé, csak oda akarok kilyukadni. Valakinek még annál is szarabb, mint neked. Béna, vak, faszom tudja.

B: Igen, én ezt fogom, csak ez most egy kicsit sok volt nekem ez a mai nap. De majd összeszedem magam, csak egy kicsit sok volt.

Sch: Vagy mit mondjak szívem, nem akarlak ennek kitenni.

B: Hát, de én értem, hogy nem akarsz, de hát ezzel nem lehet mit kezdeni. Tehát, hogy ezzel nem tudunk mit csinálni. Szívem, hát ez a helyzet adott, hát ez van. Amúgy már arra is gondoltam, hogy azért van ez, mert hogy ugye 8-án hosszabbítást fognak biztos indítványozni, és akkor azt tudják mondani, hogy az eljárási cselekmények is indokolják még, nem tudom.

Itt arról van szó, hogy Schadl-Baranyai szerint az értéktárgyaik elrejtése is hozzájárulhat ahhoz, hogy Schadl letartóztatását meghosszabbítsák. Később megint a házkutatásról beszélnek, majd ez hangzik el:

Baranyai: Biztos, hogy amúgy ez is a cél még ráadásul, tudod, hogy pszichésen [nyomást gyakoroljanak].

Schadl: Jó, de figyelj, ettől nem fogok bevallani olyan dolgot, amit nem csináltam. Maximum csinálok egy bűncselekményt, és szájba baszom az ügyészt… Ezen kívül mást mit várnak?

B: Nyilván nem kell olyat bevallani, amit nem követtél el. Tehát hiába csinálják most azért, mert valaki összeszarja magát, hogy be kell mennie 30 napra, de olyat nem kell bevallani, amit nem csináltál. És most a fejük tetejére állnak, sem fogsz ebben valamit [bevallani], amit nem csináltál.

Sch: Csak látják, hogy velem nem bírnak, és akkor nekiállnak, hogy kimennek hozzád faszszopóskodni reggel hatkor. Ahelyett, hogy fölhívnának telefonon, hogy hol van. Basszák tele a büdös kurva anyjukat!

B: De ráadásul tényleg nem volt semmi lefoglalva.

Sch: Ott voltak ők maguk, elvihették volna még, amit akartak. Mindent, bármit, mindent, de most is mindent elvihettek. Én mondom abból, amit akarnak, semmit nem vittek el. Semmit. Semmit!

A rendőrök később megtalálták a széfet az abba rejtett tárgyakkal, és lefoglalták azokat. Schadl-Baranyai Helgára az ügyészség két év öt évre felfüggesztett börtönbüntetést és 50 millió forint pénzbüntetést kért.