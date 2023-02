Anyaország :: 2023. február 17. 15:19 ::

Kiadták a mandátumot a DK offshore lovaginájának

Kiadta Ráczné Földi Juditnak a januárban elhunyt Kordás László országgyűlési mandátumát a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) pénteken.

A tavalyi parlamenti választáson a DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd országos listájának 30. helyén mandátumot szerző Kordás László január 30-án elhunyt.

A jogszabály szerint a listán szerzett mandátum megüresedése esetén a jelölőszervezet nevezheti meg, kinek kéri kiadni a mandátumot. A közös pártlistát állító jelölőszervezetek a Demokratikus Koalíció törvényes képviselőjét hatalmazták meg, hogy bejelentse, kinek kéri a mandátum kiadását, ő pedig a közös pártlista 62. helyén szereplő Ráczné Földi Juditot jelentette be a megüresedett mandátum betöltésére.

Mivel a bejelentés megfelelt a törvényi előírásoknak, az NVB 13 igen és 1 nem szavazattal meghozta határozatát, amiben kiadta Ráczné Földi Juditnak - aki a hatpárti listán a DK "kvótájával" szerepelt - az országgyűlési mandátumot.

A Momentum korábban is jelezte, hogy nem támogatja Ráczné Földi Judit mandátumszerzését, most pedig Gelencsér Ferenc elnök közleményben tudatta, hogy a Kúriához fordul, elutasítás esetén pedig alkotmányjogi panaszt nyújt be a Nemzeti Választási Bizottság döntésével szemben.

A bizottság pénteken döntött országos nemzetiségi önkormányzatban megüresedett mandátum kiadásáról is.

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzatában 2019-ben szerzett mandátumot az Észak-magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, Egyesület listájának jelöltjeként Rierpl Erika, aki február 14-i hatállyal lemondott képviselői megbízatásáról.

Amennyiben az országos listán mandátumhoz jutott nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik, a mandátumot a listán eredetileg is szereplő jelöltek közül a listát állító nemzetiségi szervezet által megnevezett, ennek hiányában a listán soron következő jelölt kapja meg. A jelölőszervezet képviselője a rendelkezésre álló határidőn belül azt kérte az NVB-től, hogy a megüresedett mandátumot a lista 59. helyén szereplő Buzásiné Delacasse Ivett Margitnak adja ki.

Mivel a bejelentés megfelelt a jogszabályi előírásoknak, az NVB kiadta a mandátumot Buzásiné Delacasse Ivett Margitnak.

Az NVB határozatai nem jogerősek, ellenük három napon belül lehet jogorvoslatot kérni a Kúriától.

(MTI)