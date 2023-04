Anyaország :: 2023. április 26. 14:10 ::

Lakodalmas Lajos bevonult a börtönbe

Az Indexnek megerősítette a trombitás ügyvédje, Csontos Zsolt, hogy Galambos Lajos szerda délelőtt 10 órakor bevonult a baracskai büntetés-végrehajtási intézetbe.

A védő elmondása szerint az Alkotmánybíróságnál benyújtott fellebbezésre egyelőre nem érkezett reagálás.

Mint ismert, Galambos Lajost még 2022 decemberében ítélték másodfokon három év hat hónap szabadságvesztésre, amelynek letöltését február 15-én kellett volna megkezdenie a kecskeméti börtönben. A trombitásnak időközben állítólag súlyos betegsége lett, erre hivatkozva nem vonult be február közepén a büntetés-végrehajtási intézetbe, pedig népes tömeg várta ott. Ehelyett egy erdő szélén fotózták le egy kisbusz társaságában.

Kétszer is nekifutott védőjével a halasztásnak, de azt másodjára is elkaszálta a bíróság. A Budapest Környéki Törvényszék másodfokon is helybenhagyta a döntést, ezért a zenésznek börtönbe kellett vonulnia.

A bevonulás dátumát sajtóhírek szerint nem akarta megosztani a nyilvánossággal, mert nem szerette volna, hogy arról képek szülessenek.

Eközben eladósorba került a híres mocsai birtoka is, ami jelenleg a második legdrágább ingatlan a hazai kínálatban. A Boldogasszonypusztán álló kastélyért nagyjából 5 milliárd forintot kér az eladó, ám az összeg naponta változik. A vételiárat ugyanis eredetileg euróban adták meg, így a magyar valuta helyett akár 13 millió euróért is megveheti az új tulajdonos.