Egy hatalmas konyhakéssel ment a dögért egy drogos az iskolába Borsodban - az iskolaőr fegyverezte le, gázsprét is kapott

Egy hatalmas konyhakéssel ment be egy iskola területére egy drogos férfi az egyik borsodi településen. Az iskolaőrnek azt mondta, „jöttem a dögért!”

A huszonéves férfi vélhetőleg drog hatása alatt sétált be az iskola udvarára, amelynek a kapuja nyitva volt, hiszen a gyerekek és az ott dolgozók is ott járnak be. Néhány méternél azonban nem jutott közelebb, mert az iskolaőr résen volt.



Ez a kép csak illusztráció, a valósághoz nyilván semmi, de semmi köze nincsen. Becsszóra. C.....bűnözés sem létezik

Két esetben felszólítottam, hogy hagyja el az iskola területét és tegye le a kést. Elindult a hangom irányába, akkor vettem észre, hogy a pupillái ki vannak tágulva, illetve kontrollálatlanul mozgott – mesélte Tibor, az iskolaőr a Tények stábjának, majd hozzátette: sok kérdést tett fel a férfinak, ám az csak annyit mondott:

„Jöttem a dögért!”

Mivel a férfi nem hagyta el az intézmény területét, az őr gázsprével lefújta, a gumibotjával pedig kiverte a kezéből a kést. Az ámokfutó ekkor kirohant az iskolából, majd elmenekült.

Az iskolaőr, aki korábban rendőrként dolgozott, hősies helytállásáért elismerésben részesült, de ő azt mondta, számára az a legnagyobb dicséret, hogy a gyerekek megköszönték neki, amiért megvédte őket.

Az ámokfutót egyébként azóta is keresi a rendőrség.

(Tények - Blikk)