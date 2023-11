Anyaország :: 2023. november 18. 20:20 ::

A vezérkari főnök hadgyakorlaton köszöntötte a Mi Hazánk alelnökét

Zárt ülésen folynak a közbeszerzés alóli mentesítések gátlástalanul, pl. több mint tízszeres áron szavaztak meg egy olyan több milliárd forintos beszerzést külföldi forrásból, melyet az egyetlen magyarországi repülőgépgyárban (mely 100%-ban magyar tulajdonú is) tizedannyiért is meg tudnak oldani világszínvonalon (részben külföldön gyártott technikát szerelve be, persze) – világított rá Novák Előd, hozzátéve: van is olyan ország, melynek hadserege már rendelt a magyar gyártól ilyet, de a kormánynak inkább külföldről kell hasonló eszközrendszer tízszeres áron.

A Mi Hazánk honvédelmi szakpolitikusa személyesen is volt a párt egy szakértőjével a repülőgépgyárban tájékozódni. A korrupciónak tűnő tízszeres túlárazásra és a hazai gyártó kirekesztésére, a közbeszerzés alóli mentesítésre egyedül Novák Előd szavazott nemmel, aki aztán arra is felhívta a figyelmet: korrupciós rekord, hogy Mészáros Lőrinc a 4-es metrónál is drágábban építhet 7 km vasutat, amit immár katonai célú beruházásnak minősített a kormány, hogy a környezetvédelmi szabályokat megkerülhesse.

Eközben a hazafias nevelést és szittya harcfelfogást szorgalmazó vezérkari főnök hadgyakorlaton köszöntötte Novák Elődöt: