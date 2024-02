Anyaország :: 2024. február 26. 16:45 ::

Második köztársasági elnökének lemondását is elfogadta a Fidesz

Elfogadta az Országgyűlés Novák Katalin köztársasági elnök lemondását hétfőn. A képviselők a döntést 196 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozták meg. /Frissülő cikk./





Korábbi fotó

Novák Katalin február 11-i keltezéssel nyújtotta be lemondó nyilatkozatát a parlamentnek. A köztársasági elnök jogállásáról szóló törvény szerint az államfő megbízatása az Országgyűlés elfogadó nyilatkozata meghozatalának napján szűnik meg.

Az alaptörvény rendelkezik arról, hogy ha az államfő megbízatása idő előtt szűnt meg, a megszűnéstől számított harminc napon belül kell az Országgyűlésnek megválasztania az utódját.

A köztársasági elnököt az Országgyűlés öt évre választja. Államfővé megválasztható bármely magyar állampolgár, aki elmúlt 35 éves.

A képviselők hamarosan megkezdik az új köztársasági elnök megválasztásáról szóló szavazást.



Fotó: Papajcsik Péter / Index

Azt is bejelentették, hogy Varga Judit lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról.

"Fizetést", lakást, titkárságot, autót és sofőrt is kap

A törvény szerint Novákot a lemondása után is köztársasági elnöknek kell szólítani, ugyanúgy, ahogy elődjeit, Schmitt Pált és Áder Jánost is. A volt köztársasági elnökök életük végéig ugyanannyit keresnek, mint a mindenkori államfők: ez a házelnök tiszteletdíjának 1,1-szerese, jelenleg bruttó 4,5 millió forint havonta.

Nováknak ki kell költöznie családjával együtt a Béla király úti köztársasági elnöki rezidenciából, de az Országgyűlés Hivatalától kap egy másik rezidenciát egyfős személyzettel, és a fenntartási költségeket is élete végéig az állam állja.

A volt köztársasági elnöknek élete végéig háromfős titkársága lehet, valamint térítésmentes egészségügyi ellátás és autó illeti meg, amihez sofőrt is ad a rendőrség. A titkárság elhelyezését és működési költségeit is az Országgyűlés Hivatala biztosítja. Novák a külföldi hivatalos programjaira továbbra is első osztályon utazhat repülőgépen és vonaton.

Megvan Kövér László ideiglenes utódja is

Novák Katalin lemondása után ideiglenesen a házelnök, Kövér László látja el az államfői teendőket. A házelnöki feladatokat erre az időszakra Lezsák Sándor alelnökre bízzák.

(Index - MTI - Telex nyomán)