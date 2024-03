Anyaország, LMBTQP+ :: 2024. március 5. 07:23 ::

Jakab Péter már teljesen Gyurcsány-kompatibilis, és bánja, hogy korábban nem támogatta a buziházasságot

Jakab Péter, a Nép Pártján elnöke volt a vendége a Gulyás Márton-féle Partizán legújabb adásának. A politikus hosszan mesélt jobbikos múltjáról, gyakorlatilag elhatárolódva attól a politikától, amelynek anno ő is kőkeményen a részese volt. Jakab leginkább a közeget hibáztatta, ezzel együtt saját megnyilvánulásaiban ma sem lát kivetnivalót.



Megfogalmazták helyettünk a képaláírást

Arról az időszakról, amikor kiderült, hogy neki is vannak zsidó származású felmenői, úgy emlékezett: 2014-ben érezte, hogy ez a párton belül probléma, amikor végül nem indították egyéni jelöltként az országgyűlési választáson. Mikor Gulyás szembesítette azzal, hogy 2014 előtt ő is tett antiszemita kijelentéseket, úgy reagált: ezért bocsánatot kért, és ezt most is megteszi, ha kell.



Már megint a zsidó származásával turnézik - egy másik műsorban is az "antiszemita elnyomás" miatt panaszkodott

Elmondta azt is, hogy volt párttársai között nincs olyan, aki mellé oda tudna állni, kivéve a Jobbikból szintén távozó, a pártból kizárt Molnár Enikőt. Ő a hátország, egy csapat vagyunk – válaszolta Jakab arra, hogy minek tekinti Molnár Enikőt. Arról, hogy a gyermekvédelmi törvényt ő is megszavazta, azt mondta, hiba volt. Ám sok mindenben változott,

így az a véleménye is, hogy azonos neműek fogadhassanak-e örökbe gyerekeket.

Mint mondta, Osváth Zsolt példája győzte meg arról, hogy erre a jogra igent mondjon. „Megismerve, hogy Zsolt hogyan szeret, milyen szépen tud szeretni, és hogy a legnagyobb szívfájdalma, hogy nem nevelhet gyereket” – fogalmazott Jakab, aki már attól sem zárkózna el, hogy a ferde hajlamúak házasodhassanak.

A DK-val való viszonyáról elmondta: érdemi kapcsolat nincs a két párt között, ugyanakkor elismerte, hogy

belügyminiszternek hívták a DK árnyékkormányába.

Arra, hogy miért nem vállalta, egyszerűen annyit mondott: „Mert nem vagyok DK-s”. „Én nem ez cseresznye akarok lenni a DK tortáján. Ha elvállaltam volna azt a posztot, hogyan tudnák megszólítani új embereket?” – tette fel a kérdést a politikus, aki elismerte, hogy létezik Gyurcsány-probléma az ellenzéken belül.

(Mandiner nyomán)