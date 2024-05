Anyaország :: 2024. május 22. 19:03 ::

Akinek jobban megy az egyedül szónoklás, mint a vita: a köztévé megszervezi, de Magyar mégis inkább tüntikézni fog

Tüntetést szervez május 30-ra Magyar Péter, a köztévé által szervezett EP-választási vita idejére és helyszínére – ezt Solton jelentette be a Tisza Párt alelnöke. Magyar azt mondta, "még ahhoz is gyáva a köztelevízió, hogy a saját épületében rendezze meg. A Várkert Bazárban rendezik, ahol a fideszes gyűléseket szokták. Innen is üzenem vezérigazgató úr, hogy nem a tévé elé, hanem a Várkert Bazár elé jelentettünk be tüntetést a vita idejére."

Hozzátette, „oda várjuk a magyar emberek tízezreit, és ott fogjuk élőben követni ezt az úgynevezett vitát. Ott találkozunk, vezérigazgató úr, már ha el mer jönni!”

Magyar korábban azért is tüntetéssel fenyegetett, ha a köztévé nem rendez vitát, és azt nem közvetítik élőben, írja a 24.