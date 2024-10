Anyaország, LMBTQP+ :: 2024. október 29. 14:36 ::

16 éve már feljelentették Lakatost fiatalkorúak elleni szexuális visszaélések miatt

16 éve tudnak a hatóságok arról, hogy az áldozatok állításai szerint mit művel Lakatos Márk a fiatalkorú fiúkkal. 2008-ban jelentette fel az "stylistot" az egyik áldozat és családja. Több fiú is vallomást tett a beszervezésekről is, végül a rendőrség azt állapította meg, hogy nem történt bűncselekmény. A fiúk szégyellték a velük történteket, nem mindenki mondta el a teljes igazságot: azt, hogyan került Lakatoshoz, és hogy – állításuk szerint – pénzért kellett kényeztetni, írja a Magyar Jelen.

Az unokatestvérem 16 éves volt. A barátai és azok köre szervezte be Lakatos Márkhoz – mesélte a lapnak egy férfi. Elmondása szerint már 15-16 éve szerveztette a lakására a "stylist" a fiatalkorú fiúkat. Egy alkalomért 10 ezer forintot fizethetett.

– Egy órát jelentett egy alkalom. Először ittak egy italt, Lakatos elment zuhanyozni, utána meztelenül járkáltak a lakásban. Végül orálisan ki kellett elégíteni – mesélte a gyomorforgató részleteket az informátor.

A Redditen több bejegyzés és hozzászólás is azt taglalja, hogy Lakatos rendre fiatalkorú fiúkra vadászott. Ahogy azt is többen pedzegetik ugyanezen az internetes platformon, hogy fizetett a fiúknak, és arra is rávette őket, hogy szervezzenek be másokat is.

A Magyar Jelen forrása unokatestvérének is azt ígérte, fizet, ha "be tud mutatni más fiúkat is".

A homoszexuális "divatguruhoz" a jelen cikkben bemutatott áldozat és néhány barátja a családtag elmondása szerint több hónapon át járt fel lakásra. Úgy bukott le, hogy egy alkalommal, amikor a fiúnak nem volt telefonja, Lakatos az unokatestvérét hívta fel, rajta kereste számonkérőn, mert előző nap nála volt, és dolga végezetlenül távozott.

– Azonnal felismertem a jellegzetes hangját. Az unokaöcsémet kereste. Azt mondtam, hogy a testvére vagyok, és megkérdeztem, mit üzen neki. Ki volt akadva, mert előző nap nála járt vendégségben, és állítólag félbemaradt egy közös munkájuk. Sürgősen hívja fel, mert ő néhány nap múlva elutazik. Rögtön felhívtam unokaöcsémet, és megkérdeztem, mégis milyen közös munkája van Márkkal. Akkor mindent elmondott – mesélte informátorunk.

Nem mindenki vallotta be, hogy pénz kapott, Lakatos megúszta

Az akkor 16 éves fiúból kifakadt az elmúlt néhány hónap. Hogyan vitték fel először a barátai, és mit kellett csinálni a "stylist" lakásában, aki akkor még a Nagymező utcában lakott. Az ominózus este is minden úgy kezdődött, mint máskor. Ő előre fizetett. A zuhanyzás is megvolt, majd Lakatos valakivel hosszas telefonálásba kezdett. A fiú ekkor lépett le, úgymond dolga végezetlenül.

A fiú többet nem ment Lakatoshoz, ahogy a barátai sem. A forrás szerint Lakatos ekkor azt mondta nekik, hogy mindenki meg fogja tudni, eddig honnan volt pénzük.

Miután kitudódott a titok, megtörtént a feljelentés. Több fiú is vallott, de a szégyen dolgozott bennük. Többen nem ismerték el, hogy pénzt kaptak az "együttlétekért". Nyomozás volt – mondják –, de nem egyeztek a vallomások, így a rendőrség végül lezárta az ügyet. Lakatost nem vonták felelősségre.

A forrás szerint a fenti történet a kiszolgáltatott, intézetis fiatalok körében mindennapos. Használják őket, míg nem figyel rájuk senki.

– Számomra nem kérdés, hogy az elmúlt 16 évben ugyanez zajlott körülötte. Egy ilyen ember nem tud megváltozni. Bizonyára óvatosabb lett az ilyen kapcsolatok építésében. De ha jól belegondolok abba, hogy az elmúlt 16 év alatt mennyi gyerek járhatott nála… ha csak azt a néhány hónapot számolom, amíg az unokaöcsém és a barátai rendszeresen odajártak hozzá, akkor is kiszámolható, hogy ez a szám döbbenetes lehet – mondta a férfi.

A történethez hozzátartozik, hogy az ominózus áldozat nem lett homoszexuális. Ma, 30 felett családja van, és azon dolgozik, hogy elfelejtse mindazt, ami akkor azon a lakáson nem egyszer megtörtént. De nem mindenki volt ilyen szerencsés. Lakatost az aberrációit jól ismerők szerint nem érdekelte, hogy valaki homoszexuális vagy nem, elvette, amit akart.

Évek óta téma netes fórumokon, hogy Lakatos fiatalkorúakra "vadászik"

Öt nap után ütötte át a mainstream médiában a hallgatás falát a Lakatos-ügy, amelyben ma már emberkereskedelem gyanújával folytat nyomozást a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Öt nap kellett, hogy közbeszéd tárgyává váljon, hogy a "celeb stylistról" egy nevelőintézetis fiatal azt állítja, 15 éves volt, amikor kiközvetítették őt Lakatos Márknak, aki őt az elmondása szerint orális szexre kényszerítette. Ezért cserébe egy pár cipőt kapott. Közben a világhálón, a Reddit nevű fórumoldalon évek óta téma, hogy a homoszexuális divattervező, médiaszereplő fiatalkorú fiúkra "vadászik". Voltak, kikkel csak chatüzeneteket váltott, és próbált kikezdeni, de többen írnak arról is, hogy 18 év alatti, prostitúcióból élő fiatal fiúkkal folytathatott viszonyt.

– Évekkel ezelőtt nekem is továbbítottak részleteket egy 18 év alatti, prostitúcióból élő fiú és közte zajló beszélgetésekből. Visszajáró vendége volt a srácnak – írja egy felhasználó. Mire a válaszok között valaki megjegyzi:

Volt néhány helyi kis helyes hetero fiú, akik így neten ismerkedtek meg vele és jártak fel hozzá zsebpénz-kiegészítésként.

Egy lány ennél közelebbi információkkal is rendelkezik. A vízilabdázó volt párjának a legjobb barátja is rendszeresen járt állítása szerint Lakatoshoz.

Volt egy szegényebb haverja, és ha megszorult, felugrott Márkhoz. Utána volt lóvé. Az exemnél is próbálkozott, felíratta a VivaComet vendéglistájára, nyilván nem hátsó szándék nélkül.

És ez csak néhány az elmúlt években Redditen áradó, Lakatoshoz köthető kommentekből.

Odakint most szörnyek járnak

Mint ismert, a divattervezőt, aki az "Odakint most szörnyek járnak" gyermekvédelmi influenszertüntetést promotálta, annak kvázi egyik arca volt, Ábrahám Róbert újságíró, dokumentumfilmes leplezte le a nyilvánosság előtt. Ábrahám Renitens című csatornáján mutatott be egy javítóintézetes nevelővel és egy fiúval készített beszélgetést, amelyben elhangzott, hogy abból a nevelőintézetből, ahol a fiú nevelkedett, egy bűnözői kör közvetítette ki őt Lakatos Márkhoz 15 évesen. A találkozó a Batthyány téren volt, ahol most Lakatos lakik és a szalonja is működik. Innen mentek fel Lakatos lakására. Először úgy volt, hogy passzívan csak hagynia kell, hogy a stylist orálisan élvezkedjen rajta, aztán kiderült, hogy fordított felállásban is teljesítenie kell, amit ő nem akart. Az aktusért cserébe egyébkét egy pár cipőt kapott.

Ábrahám Róbert a Fővárosi Főügyészségnek adta át a vallomásokat bizonyíték gyanánt, amely azt a Budapesti Rendőr-Főkapitányságra továbbította. A BRFK az ügyben emberkereskedelem gyanújával indított nyomozást.

Lakatos Márk vonzódása a fiatalkorú fiúk irányába már márciusban fókuszba került, amikor egy fiatal heteroszexuális fiú a Borsnak arról beszélt, hogy az interneten írt rá Lakatos, és egyértelműen ki akart vele kezdeni, hiába mondta, hogy heteroszexuális, és még "kisfiú".

A fentiek jól mutatják, hogy már 2008-ban, azaz tizenhat éve indult nyomozás a celebritás feltételezett szexuális visszaélései miatt, de mivel a gyanút a sértettek vallomásukkal nem támasztották alá kétséget kizáróan, Lakatost futni hagyták.

A jelenlegi gyermekvédelmi törvény, illetve büntető törvénykönyv ide vonatkozó passzusaival a gyakorlatban számos probléma mutatkozik. Mivel a beleegyezési korhatár – részben az uniós irányelvek és az alkotmánybíróság nyomására – 14 év, a történetekben szereplő kamaszok, ha maguk is benne voltak a szexuális cselekményekben, az a beleegyezésükkel történt, nincs bűncselekmény. Mivel Lakatos se nem nevelőjük, se nem tanáruk, edzőjük, a törvény betűje szerinti alá-fölérendeltségi viszony, abból adódó előnnyel való visszaélés papíron nem történt meg.

Csakhogy egy intézetis gyermek ilyen hivatali alá-fölé rendeltség nélkül is kiszolgáltatott. Igazából mindennek és mindenkinek kiszolgáltatott. Csak ezt senki sem vizsgálja.

Közben a beleegyezési korhatáron, az ominózus 14 éven túl is bűncselekmény a gyermekprostitúció, annak elősegítése, a kerítés, valamint a gyermekpornográfia – amelyek közül a szóban forgó esetekben több is megállhat.

A Magyar Jelen kereste kérdéseivel Lakatost és a rendőrséget is. Előbbi nem válaszolt, a BRFK pedig csak ennyit írt: "Elektronikus úton érkezett megkeresésére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései értelmében nem áll módunkban válaszolni."

