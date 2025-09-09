Anyaország, Cigánybűnözés :: 2025. szeptember 9. 12:11 ::

Cigarettát követelt, combnyaktörést okozott az értékes erőforrás

Szeptember 8-án kora reggel érkezett bejelentés egy rablásról a Kecskeméti Rendőrkapitányságra. Egy 63 éves férfit leszólított az utcán egy ismeretlen, és először pénzt, majd cigarettát követelt tőle.



Amikor a férfi nem adott, az elkövető késsel fenyegette meg, ha nem teljesíti a követelését. Ezután ellökte a sértettet, és közben kivette az ingzsebéből a fém cigarettásdobozát. A támadó elmenekült, zsákmánya mindössze néhány szál volt.

Az áldozat elesett, és combnyaktörést szenvedett, ezért kórházba szállították.

A rendőrök a térfigyelő kamerák felvételei alapján hamar azonosították a tettest. Néhány órával később elfogták a 20 éves "fiatalembert", és előállították a rendőrkapitányságra. Megtalálták nála a cigarettásdobozt, és visszaadták a sértettnek. Őrizetbe vették a gyanúsítottat, és kezdeményezték letartóztatását - közölték a Police.hu-n.