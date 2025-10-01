Anyaország, Elcsatolt részek :: 2025. október 1. 17:47 ::

Mi Hazánk: legyen emléknapjuk az 1916-os román betörés székely áldozatainak!

1916 nyarán a román hadsereg az éj leple alatt betört Székelyföldre, falvakat és városokat dúlva fel; az áldozatok mellett több tízezer lakos kényszerült elmenekülni, miközben a támadás súlyos megpróbáltatások elé állította a magyar közösségeket.

A Mi Hazánk Mozgalom Nemzetpolitikai Kabinetje kezdeményezi, hogy október 1-je legyen a Székely Mártírok Emléknapja, különösen azért, mert jövőre lesz 110 éves az utóbbi évtizedekben méltatlanul elfeledett, a korabeli magyar szóhasználat szerint példátlan orvtámadásként jellemzett tragédia.

Az emléknap célja, hogy méltó módon emlékezzünk azokra a székely áldozatokra, akik életüket vesztették az 1916-os román betörés idején Erdélyben.

A dátum szimbolikus jelentőségű, mivel október elején indult meg Székelyföld felszabadulása a román csapatok kivonulásával, a központi hatalmak ellentámadásának köszönhetően. Ez a pillanat a túlélés, a kitartás és a közösségi összefogás emlékét hordozza, amely a székely közösségek számára a megmaradás és felszabadulás időszaka volt.

Az emléknap kezdeményezésével célunk nemcsak a múlt áldozataira való emlékezés, hanem az összetartozás és a nemzeti identitás fontosságának hangsúlyozása, amely kiemelt jelentőségű a Kárpát-medencei magyarság számára - írja köleményében a Mi Hazánk Mozgalom Nemzetpolitikai Kabinetje.