A szokásos cigány kiruccanás lezárása volt a szombati halálos baleset is

Az RTL Híradónak nyilatkozott a szombati halálos baleset túlélője. A "fiatalok" szórakozni voltak Budapesten, onnan indultak haza kocsival, azonban nem álltak meg a rendőri jelzésre, hanem elmenekültek.

Korábban beszámoltunk arról, hogy halálos baleset történt az M3-as autópálya budapesti kivezető szakszán szombaton. A balesettel kapcsolatban a rendőrség sajtótájékoztatót tartott , ahol hangsúlyozták: nem a hatóságok hajszolták halálba az érintetteket.

A baleset egyik túlélője az RTL Híradónak nyilatkozva elmondta, az autót unokatestvére vezette, akinek nem volt jogosítványa. Aznap este szórakozni voltak, onnan indultak haza kocsival, az üldözés pedig akkor kezdődött, amikor nem álltak meg a rendőröknek.

Egy vagy két sört megivott ő is, de a sofőr akivel indultunk, ő nagyon részeg volt. Azért vette át a testvérem a volánt. Úgy gondolta, hogy haza bírja vinni az autót.

Hozzátette, menekülés közben nem féltek, a sofőrt nem kérték meg arra, hogy álljon meg.

