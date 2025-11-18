Anyaország, Cigánybűnözés :: 2025. november 18. 13:16 ::

Újabb középosztálybeli erőforrásnak volt a vérében a vezetés

A Soproni Rendőrkapitányság büntetőeljárást indított egy mérki férfival szemben, aki november 15-én 16 óra körül Fertőendréden, egy Fő utcában parkoló Volkswagen személygépkocsival akart hátramenetben elindulni, amikor nekiütközött egy arra haladó BMW-nek.

A balesetben az okozó jármű megrongálódott, amellyel a sofőr elhajtott. A kiérkező járőrök a "fiatalembert" hamar beazonosították, és a Malom utcában elfogták. Az intézkedéskor kiderült, hogy az autót a tulajdonos engedélye és tudta nélkül használta, illetve szervezetében alkohol volt kimutatható.

Az egyenruhások megállapították azt is, hogy a sofőr soha nem szerzett jogosítványt, így már csak ez okból sem vezethetett volna gépjárművet.

A rendőrök az elkövetőt engedély nélküli vezetés miatt őrizetbe vették, a nyomozásban pedig jármű önkényes elvétele bűntette, illetve ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt gyanúsítottként hallgatták ki - közölték honlapjukon.