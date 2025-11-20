Anyaország, Tudomány és technika :: 2025. november 20. 06:58 ::

Szúnyogok által terjesztett egzotikus betegségek megelőzését szolgáló laboratóriumot hoznak létre Pécsen

A szúnyogokkal kapcsolatos, legmagasabb biológiai biztonsági szinten végzett vizsgálatok elvégzését, környezetbarát gyérítési módszerek kidolgozását, ezáltal a rovarok által behurcolt egzotikus betegségek megelőzését szolgáló egységet hoznak létre a Pécsi Tudományegyetemen (PTE) - tájékoztatta a baranyai felsőoktatási intézmény az MTI-t.

Közleményükben felhívták a figyelmet arra, hogy a klímaváltozás következtében az elmúlt években Európa-szerte megjelentek inváziós szúnyogfajok, amelyek egzotikus kórokozókat - például dengue-, zika- vagy chikungunyavírust - is képesek terjeszteni.

Az enyhébb telekkel, a növekvő átlaghőmérséklettel nő a szúnyogok egyre szélesebb körű megtelepedésének kockázata, így újabb egzotikus betegségek is megjelenhetnek, ezért a szúnyogok elleni védekezés egyre nagyobb közegészségügyi jelentőséggel bír - emelték ki.

A közlemény szerint a hazai és közép-európai járványmegelőzés területén is mérföldkőnek számító projekt egy magyar-horvát együttműködés keretében - összesen 6,1 millió euró európai uniós támogatással megvalósuló - pályázat részeként jöhet létre, amely a szúnyogok által terjesztett betegségek elleni fenntartható, tudományosan megalapozott védekezést szolgálja.

A pályázat PTE-re eső, 1,2 millió eurós támogatása teszi lehetővé, hogy a PTE Virológiai Nemzeti Laboratórium (VNL) új fejlesztésének keretében az országban elsőként Pécsen jöhessen létre ACL-3 (Arthropod Containment Level - Ízeltlábúak tartására vonatkozó biztonsági szint) besorolású vektorkompetencia-laboratórium.

A Szentágothai János Kutatóközpontban kialakítandó labor lehetővé teszi a szúnyogokkal kapcsolatos legmagasabb biológiai biztonsági szinten végzett vizsgálatokat, és hozzájárul a környezetbarát, fenntartható szúnyoggyérítési módszerek hazai bevezetéséhez.

A közleményben felhívták a figyelmet arra is, hogy az egységben biológiai, ökológiai, genetikai és kórokozó-elemzési kutatásokat hajthatnak majd végre, az ott gyűjtött adatok pedig kulcsfontosságúak lesznek a közös fejlesztésű előrejelző szoftver számára. Ez pontos információkat nyújt az inváziós szúnyogfajok elterjedéséről, a potenciálisan veszélyes vírusok jelenlétéről, valamint a fertőzések terjedésének mintázatairól.

A cél, hogy a kutatási eredmények segítsék a célzott és hatékony védekezési stratégiák kialakítását, hozzájárulva a lakosság egészségének védelméhez és az életminőség javításához - olvasható a közleményben.