Magyar Ellenállás: a HVIM már nem csupán ifjúsági szervezet

Krisztus Urunk születésének napján a HVIM életre hívja a Magyar Ellenállást. Ennek oka az elmúlt időszakban megnövekedett azirányú igény, hogy ne csak fiatalokat vegyünk fel sorainkba. Ez a széles körben jelentkező igény szülte meg az elhatározást, hogy csatlakozási lehetőséget biztosítsunk a felnőtt nemzedékek számára is. Ehhez a szervezeti nyitáshoz masszív keretrendszert biztosít mozgalmunk, mely az elmúlt 25 évben a legstabilabb és legszerteágazóbb tevékenységi körrel rendelkező szervezetté vált, és a tradicionális eszmeiségének köszönhetően gránitszilárdságú alapokon nyugszik - áll a szervezet közleményében, alább a folytatás.

Az igény még soha sem volt ilyen erős a Magyar Ellenállás megalapítására, hiszen ma úgy a belső, mint a külső fenyegetések számtalan formája tör egyre erőteljesebben a vesztünkre. Az Ellenállás mind kollektív (nemzeti), mind egyéni szintre kiterjedő alapállás, amit akciómozgalomként és testvériségként is megélünk.

Miről is szól a mi küldetésünk? Ellenállunk a globalista, liberális világrendnek. A modern világnak. A család- és gyermekellenes genderterrornak és devianciáknak. A médiatematizációnak, médiahisztériának és a globalista média általi démonizációnak. Ellenállunk a digitális diktatúrának és a virtuális világ hegemóniájának. Ellenállunk a bűnözői létforma normalitásként való felmutatásának. Ellenállunk a lájkvadászatnak és a kényszerű népszerűség-hajhászásnak. Elvetjük az érzelgősséget, az üres szentimentalizmust. Elvetünk minden baloldali és liberális tendenciát. Tradicionális Akciót hirdetünk!

Védelmezzük a tradicionális világrendet, az örökérvényű – szellemi – hagyományt. A társadalmi rendet építjük újjá. Oltalmazzuk a család intézményét. Áldozatkultusz helyett hőskultuszt hirdetünk. Nem egy-két évre szerveződünk, hiszen az idők kezdetétől eredeztetjük magunkat. Az igazság a vezércsillagunk. Mindezt Hittel, Hűséggel és Bátorsággal valljuk! Erről szól a HVIM is, amelynek céljai így kiterjesztődnek a most megszülető új formációra. Tehát a Magyar Ellenállás azonos eszmeiséget és célokat vall, mint a HVIM, és a vezetősége is közös.