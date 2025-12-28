Anyaország :: 2025. december 28. 23:57 ::

Magyar Ellenállás: a HVIM a mai naptól nem csupán ifjúsági szervezet

Krisztus Urunk – a megtestesült Fény – születésének napján a HVIM életre hívja a Magyar Ellenállást. Ennek oka az elmúlt időszakban megnövekedett azirányú igény, hogy ne csak fiatalokat vegyünk fel sorainkba. Ez a széles körben jelentkező igény szülte meg az elhatározást, hogy csatlakozási lehetőséget biztosítsunk a felnőtt nemzedékek számára is. Ehhez a szervezeti nyitáshoz masszív keretrendszert biztosít Mozgalmunk, mely az elmúlt 25 évben a legstabilabb és legszerteágazóbb tevékenységi körrel rendelkező szervezetté vált, és a tradicionális eszmeiségének köszönhetően gránitszilárdságú alapokon nyugszik – olvasható a közlemény a szervezet honlapján

Az igény még soha sem volt ilyen erős a Magyar Ellenállás megalapítására, hiszen ma úgy a belső, mint a külső fenyegetések számtalan formája tör egyre erőteljesebben a vesztünkre. Az Ellenállás mind kollektív (nemzeti), mind egyéni szintre kiterjedő alapállás, amit akciómozgalomként és testvériségként is megélünk.

Miről is szól a mi küldetésünk? Ellenállunk a globalista, liberális világrendnek. A modern világnak. A család- és gyermekellenes genderterrornak és devianciáknak. A médiatematizációnak, médiahisztériának és a globalista média általi démonizációnak. Ellenállunk a digitális diktatúrának és a virtuális világ hegemóniájának. Ellenállunk a bűnözői létforma normalitásként való felmutatásának. Ellenállunk a lájkvadászatnak és a kényszerű népszerűség-hajhászásnak. Elvetjük az érzelgősséget, az üres szentimentalizmust. Elvetünk minden baloldali és liberális tendenciát. Tradicionális Akciót hirdetünk!

Védelmezzük a tradicionális világrendet, az örökérvényű – szellemi – hagyományt. A társadalmi rendet építjük újjá. Oltalmazzuk a család intézményét. Áldozatkultusz helyett hőskultuszt hirdetünk. Nem egy-két évre szerveződünk, hiszen az idők kezdetétől eredeztetjük magunkat. Az igazság a vezércsillagunk. Mindezt Hittel, Hűséggel és Bátorsággal valljuk! Erről szól a HVIM is, amelynek céljai így kiterjesztődnek a most megszülető új formációra. Tehát a Magyar Ellenállás azonos eszmeiséget és célokat vall, mint a HVIM (lásd: www.hvim.hu/a-mozgalomrol), és a vezetősége is közös.

Aki úgy érzi, hogy egy idősebb generáció tagjaként nem tudja, nem akarja teljesíteni a HVIM-hez való csatlakozás extrém kihívásait (2 év szigorú próbaidő több feltétellel), de mindig is húzott a szíve hozzánk, annak itt a lehetőség a csatlakozásra: név, életkor, lakhely, illetőleg rövid bemutatkozó szöveg megadása mellett kérjük jelentkezzen a csatlakozas@magyarellenallas.hu e-mail címen.

Építsük tovább a Magyar Ellenállást! Fel az újabb 25 évre!