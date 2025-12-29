Új csalási formára figyelmeztettek a Glasgow-i Egyetem kutatói. Olyan technológiát mutattak be, amely képes hőmérsékleti görbéket megjeleníteni a pénzkiadó automaták billentyűzetén, és mesterséges intelligencia segítségével rekonstruálni tudja az ATM-ekbe beírt PIN-kódot.
A ThermoSecure nevű rendszer a kód beírása után hőkamerával rögzíti az ATM gombjai közötti hőmérséklet-különbségeket, a mesterséges intelligencia pedig ezután kiértékeli, hogy pontosan melyik gombokat és milyen sorrendben nyomták meg – számolt be a szlovák Plenum portál nyomán az Economx.
Mint írták, a teszteredmények szerint ez a módszer a PIN-kód megadását követő 20 másodpercen belül a leghatékonyabb, ekkor a kód meghatározásának pontossága eléri a 86 százalékot. 30 másodperc elteltével a pontosság 76 százalékos, ami még mindig jelentős kockázatot jelent.
Mivel egy olyan módszerről van szó, ami a bűnözők számára is elérhető, a biztonsági szakemberek több ajánlást is megfogalmaztak az automatáknál történő pénzfelvételekre.
- Ha ATM-ből készpénzt veszünk fel, minden esetben takarjuk el a billentyűzetet!
- Várjunk néhány másodpercet, hogy lehűljenek a gombok, és ne lehessen leolvasni azok hőmérsékletét!
- Részesítsük előnyben az érintésmentes fizetést, olyankor ugyanis nem kell megadni a PIN-kódunkat!
- Ellenőrizzük az automatát, és ha szokatlan, oda nem illő szerkezetre bukkanunk, értesítsük a bankot vagy a rendőrséget!