Anyaország :: 2025. december 29. 22:21 ::

Rühesség gyanúja merült fel a sátoraljaújhelyi szociális otthonban

Rühesség üthette fel a fejét az önkormányzati fenntartású Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézményben. A fertőző bőrbetegséget hetekkel korábban észlelték, és csak az érintett családtagokat tájékoztatták – írja a 444 nyomán az Index.

Egy december közepi levélben azt írták, hogy „a diagnózis felállítása nem volt egyszerű, mivel a tünetek nem mutattak egyértelmű kórképet”. A látogatókat arra kérték, hogy fél óránál tovább ne tartózkodjanak az intézményben, továbbá lehetőleg csak a legközelebbi hozzátartozók menjenek be a szociális otthonba. Illetve azt is kérték, hogy érkezéskor és távozáskor is fertőtlenítsék a kezüket, a közvetlen fizikai kontaktust pedig kerüljék.

Gánóczi Gábor, a helyi képviselő-testület egyik tagja levelet írt az intézmény igazgatójának, Csernai Ferencnének. Tavaly decemberben Gánóczi független jelöltként nyert az időközi választáson Sátoraljaújhely 4. számú választókerületében. Ezzel a korábban még biztos kormánypárti bázisnak számító területen nem a Fidesz aratott sikert. Csernai szintén a képviselő-testület tagja, azonban a Fidesz színeiben. Válaszában hangsúlyozta, hogy „az intézkedések a hatályos szakmai irányelvek és a népegészségügyi hatósággal történt konzultáció alapján zajlanak”.

– Egy intézményen belüli, izolált egészségügyi kezelés szakmai feladat, amely nem indokolja a szélesebb lakosság körében történő szükségtelen hangulatkeltést – tette hozzá.

A portál kérdéseket küldött a sátoraljaújhelyi önkormányzatnak, egyelőre nem kaptak választ.

Májusban a tököli Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetében ütötte fel a fejét a betegség, az egyik rab lett rühes. A fiatal férfi tárgyalását így szeptember végére tűzték ki, ami négy és fél hónap csúszást jelent számára.