Magyar Péter vágyálmai szerint már szerint ők a többség a zsákfalvakban is - a vendégmunkás-áradat elleni fellépést is próbálja szavakban ellopni a Mi Hazánktól

A "közös döntésünk éve", egy "közös ítélet" lesz 2026, amelyben nem az a fő kérdés, ki kormányozzon, hanem az, hogy hogyan akarunk élni - mondta Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke csütörtökön, a Facebook-oldalán és a YouTube-csatornáján közvetített újévi beszédében.

Az ellenzéki politikus szavai szerint az idei választás nem pártok versenye lesz, hanem "egy derűs, békés, de sorsdöntő népszavazás arról, hogy továbbra is működésképtelen hazát vagy egy működő országot akarunk-e".

Népszavazás a magára hagyott magyar vidék jövőjéről, népszavazás arról, hogy Magyarország maradjon-e Európa legszegényebb és legkorruptabb országa vagy hogy újra erős bástyái legyünk-e az öreg kontinensnek, népszavazás az uniós forrásokról, amelyek járnak nekünk, de amelyeket a jelenlegi hatalom elvett tőlünk, népszavazás arról, hogy az orbáni Magyarországon vagy egy emberséges hazában akarunk-e élni, egyszóval népszavazás a jövőnkről, népszavazás Magyarországról - tette hozzá.

Magyar Péter úgy vélte, változás kell, mert nem lehet olyan vezetője az országnak, akinek nem a magyar gyerekek boldogulása az első, aki évekig nem tesz semmit, miközben a tudtával több ezer gyermeket bántalmaznak, aki képtelen felelősséget vállalni, aki csak a nemzet kisebbik felét képviseli, aki ha épp úgy fordul a széljárás, elárulja a felvidéki, az erdélyi vagy éppen a kárpátaljai magyar testvéreinket is, aki számára nem a szegénység felszámolása a legfőbb feladat, hanem saját családjának a gazdagodása és főleg nem lehet olyan vezetője, aki nem tartja be a törvényeket.

"Sokan azt mondták, hogy a változás lehetetlen, azt mondták, hogy a hatalom túl erős, de közben elfelejtették a legfontosabbat: egy 1100 éves büszke nemzet többségét nem lehet legyőzni és 2026 hajnalán már mindenki tudja, mi vagyunk a többség, többség a városokban és a kistelepüléseken, többség a tanyákon és a zsákfalvakban is" - hangsúlyozta.

A pártelnök kiemelte, ez a népszavazás akkor lesz sikeres, ha nem a haragról, nem a bosszúról és nem is önmagában a győzelemről, hanem mindenek előtt a közös reményről szól, arról, hogy "olyan országot akarunk, ahol az állam nem ellenség, hanem szövetséges".

"Mindenki látja, hogy a jelenlegi hatalom megbukott, elveszítette az emberek bizalmát"- jegyezte meg, hozzátéve, ők is érzik, hogy itt a vége, hiszen már régen nem tudnak változtatni, nem tudják abbahagyni a pökhendiséget, az urizálást, az uszítást és a pöffeszkedést.

Magyar Péter azt mondta, Orbánék labanccá váltak a kurucok földjén, Döbrögikké lettek Lúdas Matyi hazájában és ami egykor Isten, haza, család volt, az már luxus, árulás és dinasztia lett.

"De ahogy dicstelen elődjeik, úgy ők is menni fognak, lehet messzire, de mielőtt elindulnak, jó ha tudja a maffia, hogy Cattani felügyelő visszatér és mi mindent meg fogunk tenni azért, hogy ezúttal győzedelmeskedjen a bűnözők felett" - hangoztatta, egyúttal ígéretet tett arra is, hogy rend, béke és jogbiztonság, a munkának, a tudásnak megbecsültsége, a bűnnek ismét következménye lesz Szent István hazájában.

A pártelnök hangsúlyozta, hogy a Tisza Párt készen áll, van valódi programja, vannak kiváló jelöltjei, több tízezres politikai közössége, szíve, és mögötte van a többség.

"A magyar történelmet nem Washingtonban és nem is Moszkvában írják, hanem itthon, a magyar utcákon és tereken, nem gyűlölettel és vérrel, hanem szeretettel és szívvel, nem az interneten digitális harcosokkal, hanem a valóságban hús-vér magyar emberekkel, egyszóval mi közösen" - jelezte.

Magyar Péter kitért rá, másfél éve járja az országot, csak 2025-ben 300 településre jutott el, látja, hogy az emberek miben szeretnének változást, "mi hiányzik a magára hagyott vidéki Magyarország felemelkedéséhez". Ahhoz, hogy ne ürüljenek ki a falvak, ne költözzenek el a fiatalok, járható utak, működő vasúti közlekedés, megfizethető lakhatás, valódi közbiztonság, elérhető házi- és gyermekorvos, működő kórházak és tisztes megélhetést biztosító valódi munkahelyek kellenek - közölte.

Azt mondta, hogy a Tisza-kormány a magyar emberek és a magyar cégek oldalán fog állni, 2026. június 1-jétől további intézkedésig nulla Európai Unión kívüli nem magyar vendégmunkás "behozatalát" engedélyezi. Kiemelte, terveik között a személyi jövedelemadó és az áfa csökkentése, "érezhető" nyugdíjemelés, az állami egészségügy és az oktatás fejlesztése, a családok támogatása is szerepel. Mintegy 700 ezer család számára 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást vezetnek be, megduplázzák a családi pótlékot, azonnal leállítják Magyarország további eladósítását, megfékezik az inflációt, beindítják a gazdaságot, felhatalmazást kérnek a korrupció, a gyűlöletkeltés, a szabad rablás azonnali leállításához és Magyarország uniós tagságának megerősítéséhez - sorolta.

Felhívta a figyelmet arra, hogy "aki bármilyen módon szembe fordul a magyar nép akaratával, legyen az akár köztársasági elnök, akár titkosszolga, akár alkotmánybíró és részt vesz egy alkotmányos puccsban, az a legsúlyosabb következményekkel számolhat, mint ahogy azok is, akik bármilyen szabotázzsal, önmerénylettel, berepülő drónnal vagy éppen hamisított felvételekkel próbálnak pánikot kelteni a választások környékén".

Magyar Péter arról is beszélt, hogy békére van szüksége Magyarországnak és minden magyar embernek. "Ebben nemzeti egység van. Magyarországnak ki kell maradnia minden háborúból. Pont. A Tisza-kormány alatt nem lesz háború és nem lesz sorkötelezettség. Aki mást állít, az hazudik" - hangsúlyozta.

Szólt arról is, hogy "a következő hetek és hónapok nem lesznek könnyűek", "a rendszerváltás utáni magyar történelem legmocskosabb kampánya következik", 2026 ugyanakkor "a remény és a magyar álom, a magyar út megvalósulásának", egyben a döntésnek az éve lesz.

(MTI)