2026. január 4.

Elhunyt Drábik János

87 éves korában elhunyt Drábik János, a nemzeti oldal ismert publicistája, írója, számtalan kötet szerzője.

Drábiktól Toroczkai László is elbúcsúzott X-felületén.

Mindig csodáltam a rendíthetetlenségét, az erejét, ahogy az utolsó pillanatig írt, dolgozott, küzdött, ha már állni nem tudott, akkor széken ülve is ott volt velünk a rendezvényeken, a tüntetéseken, 86-87 évesen is – jegyzi meg a Mi Hazánk Mozgalom elnöke.

Alább a teljes bejegyzés: