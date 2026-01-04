87 éves korában elhunyt Drábik János, a nemzeti oldal ismert publicistája, írója, számtalan kötet szerzője.
Drábiktól Toroczkai László is elbúcsúzott X-felületén.
Mindig csodáltam a rendíthetetlenségét, az erejét, ahogy az utolsó pillanatig írt, dolgozott, küzdött, ha már állni nem tudott, akkor széken ülve is ott volt velünk a rendezvényeken, a tüntetéseken, 86-87 évesen is – jegyzi meg a Mi Hazánk Mozgalom elnöke.
Alább a teljes bejegyzés:
✝️ Elhunyt Drábik János, a szervezett magánhatalom, a mélyállam legbátrabb leleplezője. Több mint húsz év barátság kötött össze minket, hiszen már két évtizeddel ezelőtt is az akkor általam szerkesztett Magyar Jelenben közöltük szemfelnyitó írásait, és az isteni gondviselés… pic.twitter.com/nX2TUe4iru— Toroczkai László (@ToroczkaiLaszlo) January 4, 2026