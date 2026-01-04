Anyaország :: 2026. január 4. 23:38 ::

Védjük meg a Balatont! Tüntetés Fonyódon a profitorientált kiárusítás ellen

Január 11-én Fonyód lakossága több természetvédelmi szervezet támogatásával tüntetést tart a Balaton természeti és közösségi értékeinek profitorientált kiárusítása ellen.

A város egyik szabadstrandját ugyanis a jellemzően kormánypárti önkormányzat eladta, és nem kis természetkárosítás árán egy gigantikus, gusztustalan, posztmodern apartmanépülettel készül elcsúfítani.

Az esemény leírása az előzményekről is tájékoztat:

A beruházó egy 40 éve feltöltött nádas területére szeretne lakóparkot építeni. A terület jelenleg is üdülőövezet, melyre elvileg lakóingatlanok nem építhetőek a hész szerinti besorolás miatt. A 4 szintes, 13 méter magas monstrum az 1-2 szintes kis nyaralók elé épül, kitakarva a kilátást, elvéve a szabadstrand nagy részét, forgalmassá téve a csendes környéket és megzavarva a terület élővilágát. Az épülethez 150 parkolóhely fog tartozni – amiből kb. 40-50 az épületen kívül kerül elhelyezésre!

A terület főként szabad strandként volt használatos, melyet a horgászok is és a kite-osok is előszeretettel használtak együtt. A közel 10ezer nm-es területből egy vékony, 8 méter széles partszakasz jut a köz számára (amennyiben nem zárják le teljesen, ugyanis ez is felmerül a hasonló beruházások példáját nézve, így valószínűsíthető) – írják a szervezők.

A materialista, kizárólag anyagi pozícióhajhász mentalitás ellen való fellépés jegyében szeretettel várnak mindenkit a tüntetés szervezői.

A demonstrációról szóló Facebook-esemény innen érhető el.

A rendezvény plakátja: