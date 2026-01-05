Anyaország, Külföld :: 2026. január 5. 13:32 ::

A "szuverenista", "békepárti" stb. Orbán azt magyarázza, miért jó dolog a venezuelai olajkincs amerikai elrablása

Komoly esély van arra, hogy a venezuelai események nyomán számunkra kedvezőbb lesz a világpiaci energiahelyzet - mondta Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Budapesten a nemzetközi sajtótájékoztatóján.



Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A kormányfő a hétvégi eseményekről "az új világ erőteljes megnyilvánulásaként" beszélt, és kiemelte: Venezuelával együtt az Egyesült Államok képes a világ olajkészletének mintegy 40-50 százalékát ellenőrizni, ez az erő pedig már alkalmas az árak erőteljes befolyásolására.

Mi úgy számolunk, hogy az amerikaiaknak olcsóbb energia kell ahhoz a gazdasági programhoz, amit az elnök meghirdetett, és "ez Magyarország számára jó hír" - közölte Orbán Viktor.

Frissítés: csak a békét viszik a jó amerikaiak

"2022 februárjában Oroszország megtámadta Ukrajnát, ez nyilvánvaló. Az ’56-osok szerintem arra vártak, hogy megjöjjenek az amerikaiak. Ma megjöttek az amerikaiak, békét akarnak. Nincs szó semmilyen ideológiáról, nem hiszem, hogy bárki komolyan állítaná, az amerikaiak egy ideológiai platformon vannak az oroszokkal. Békét akarnak" – hangsúlyozta Orbán Viktor.

Orbánnak inkább nincs erkölcsi álláspontja

Orbán Viktor újságírói kérdésre részletesen reagált az amerikai katonai akciókra, amelyek során elrabolták Venezuela elnökét.

– Az, hogy mit jelent a nemzetközi jog, az teljesen megváltozott. Eddig szégyenlősen tolták félre, de ennek vége van, a nemzetközi jog nem irányadó jó néhány nagyhatalom döntésében – kezdte válaszát Orbán Viktor.

– A magyar álláspont, hogy mi nem kívánunk kialakítani valami globális erkölcsi álláspontot az akcióval kapcsolatban. Megtörtént, és Magyarországnak ez jó – összegezte Orbán Viktor.

Egyrészről szerinte jó azért, mert a világban mindenhol növelni kell a kábítószer elleni harcot, ebből fakadóan pedig "minden narkóállam bukása az örömhír", hiszen minél kevesebb van belőlük, annál jobb.

"Nekünk ehhez nincs erőnk, de az az érdekünk, hogy takarítsák el őket azok, akiknek ez kézre esik" – fogalmazott.

Kifejtette, hogy ő úgy látja, hogy az újraiparosítási politikája zajlik az Egyesült Államokban, amihez energia kell. Emellett a modern technológiákat is támogatják, ahhoz pedig "iszonyat mennyiségű" energia kell. Emiatt Amerikának olcsó energiára van szüksége a világpiacon.

"Ez teljesen egybeesik Magyarország érdekeivel, de nekünk 2032-ig ki kell húznunk, a Paks 2-ig. Addig viszont olcsó energiára van szükségünk nekünk is az energiapiacon" – magyarázta Orbán Viktor.

Hozzátette, hogy Magyarország "megvétózta" – nem írta alá – a közös uniós álláspontot Venezuelával kapcsolatban, mert szuverén külpolitika nélkül nincs nemzetállam.

(MTI - Index nyomán)