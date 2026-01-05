Anyaország :: 2026. január 5. 20:20 ::

Szándékosan ütötték el a városőrt Pilis külterületén

2026. január 4-én este 22 óra körül egy városőr megsérült Pilis külterületén, miután egy jármű elindult felé, és elütötte egy erdőgazdálkodási terület bekötőútján, írja a Hazai Rend.

A helyszínen két gépjármű állt egymás mellett: egy fehér Mercedes és egy sötét színű Audi A6 kombi. A járművek egy olyan bekötőúton tartózkodtak, ahol behajtani tilos tábla jelzi a korlátozást.

A városőrök figyelmeztetni akarták az ott tartózkodókat, illetve azt is felmérték volna, szorulnak-e segítségre (például műszaki hiba miatt).

A történtek ismertetése szerint a városőrök kiszálltak saját autójukból, és nagyjából öt méterrel mögötte megálltak. Amikor a két jármű felé indultak, az Audi elindult padlógázzal, majd megfordult, és a parkolót/területet bevilágítva hirtelen gyorsított. Az Audi szándékosan gázolta el a városőrt, aki a szélvédőre csapódott. A jármű ezután jobbra kanyarodva próbálhatta kikerülni a városőrök autóját; eközben az érintett le tudott esni a gépkocsiról, és balra zuhant a talajra.

Az elmondás szerint az Audiban többen is ülhettek, legalább két személy jelenléte biztosra vehető. Felmerült az is, hogy az autóban ülők bódult állapotban lehettek, ezt azonban a beszámoló feltételezésként említi, és egyelőre nem ismert olyan információ, amely ezt hivatalosan megerősítené. A városőrök elmondása szerint, feltételezhetően valamilyen kétes üzleti jellegű találkozó folyhatott a helyszínen.

Az elgázolt városőr lélekjelenlétén múlt, hogy lapocka táji és térdkörüli zúzódásokkal megúszta a minden gyanú szerint szándékosan történt gázolást. A felháborító cselekmény már nem az első életellenes fellépés a pilisi rendteremtés megállításával kapcsolatban, hiszen néhány hónappal ezelőtt László Attila polgármester fejére 20 milliós vérdíjat tűztek ki. A polgármester és az elgázolt Kincses László városőr természetesen nem hátrál meg az életellenes fenyegetések és a szándékos gázolás hatására sem. Elmondásuk szerint megkettőzött erővel és elszántsággal folytatják harcukat a bűnözőkkel szemben.

A Monori Rendőrkapitányság munkatársai nagy erőkkel keresik az elkövetőket.